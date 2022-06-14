تقرير: يوفنتوس اتخذ قراره النهائي بشأن موراتا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 18:48

كتب : FilGoal

موراتا يوفنتوس مالمو دوري أبطال أوروبا

قرر يوفنتوس عدم تفعيل بند الشراء الخاص بصفقة إعارة ألفارو موراتا مما يعني عودته إلى أتليتكو مدريد.

وكان موراتا قد انضم إلى يوفنتوس في صيف 2020 لمدة عامين على سبيل الإعارة.

وساهم موراتا في 16 هدفا مع يوفنتوس بتسجيل تسعة أهداف وصناعة سبعة آخرين في 35 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

أخبار متعلقة
بعد يوفنتوس.. بيرلو يسعى لخوض تحد جديد في تركيا تقرير: يوفنتوس يدخل صفقة تبادلية مع أتليتكو مدريد من أجل موراتا كوادرادو يعلن استمراره مع يوفنتوس كوريري ديللو سبورت: بوجبا خضع للكشف الطبي مع يوفنتوس

وكشف جيوفاني ألبانيز صحفي لاجازيتا ديللو سبورت وفقا لمصادره أن يوفنتوس قرر عدم دفع 35 مليون يورو بند الشراء الخاص بموراتا.

وأشار جيوفاني أن ذلك القرار يعني عودة موراتا إلى أتليتكو مدريد من جديد.

وينتهي غدا الأربعاء إمكانية يوفنتوس دفع 35 مليون يورو لشراء موراتا من أتليتكو مدريد وفقا للعقد بين الناديين.

وأوضح صحفي لا جازيتا ديللو سبورت أن أتليتكو مدريد قرر تجميد وضع اللاعب في الفترة الحالية لتقييم إمكانية استمراره أو بيعه في الصيف.

ويمكن إعادة فتح المحادثات بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد في وقت لاحق إذا فشل البيانكونيري في ضم أهدافه في سوق الانتقالات.

وكشف صحفي لاجازيتا ديللو سبورت أن يوفنتوس إذا عاد وتفاوض مجددا على ضم موراتا سيكون بسعر أقل من 35 مليون يورو.

وانضم موراتا إلى يوفنتوس لأول مرة في صيف 2014 على سبيل الإعارة من ريال مدريد لمدة موسمين قبل أن ينتقل إلى تشيلسي ثم أتليتكو مدريد بعد ذلك.

اقرأ أيضا

حقيقة منشور استقالة بركات من اتحاد الكرة

موقف بيرسي تاو بعد رحيل موسيماني

حقيقة استقالة إيهاب جلال

صفقة مفاجئة قد تحدث لمانشستر يونايتد

يوفنتوس ألفارو موراتا أتليتكو مدريد
نرشح لكم
لا يستطيع الانتظار.. ماتيتش ومورينيو "كلاكيت" ثالث مرة ذا أثليتك: منافسة لندنية على ضم رافينيا.. والأزمة المالية تبعده عن برشلونة سكاي: يونايتد يتمسك بـ دي يونج.. ويستفسر عن ثنائي أياكس تقرير مغربي: الأهلي رفض عرضين لرحيل بدر بانون تليجراف: مانشستر سيتي يسعى للحصول على أكثر من 200 مليون مقابل بيع لاعبيه تايمز: توتنام يتوصل لاتفاق مع برايتون لضم بيسوما هل سيبقى ليزامله؟ دي يونج يتمنى انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة تقارير: بايرن يرفع عرضه لضم ماني.. ويتفق على راتبه الأسبوعي
أخر الأخبار
تقرير: يوفنتوس اتخذ قراره النهائي بشأن موراتا 15 دقيقة | ميركاتو
مقتل حكم في السلفادور بعد اعتداء اللاعبين والجماهير 21 دقيقة | أمريكا
موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 22-23.. وإعلان جدول المباريات 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 22-23.. وإعلان جدول المباريات 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مفاجأة.. ذا أثليتك: مانشستر يونايتد قدم عرضا لضم إريكسن 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول يوضح حقيقة "منشور استقالة بركات" 54 دقيقة | منتخب مصر
مديرة أعمال بيرسي تاو توضح "موقفه من الأهلي بعد رحيل موسيماني" ساعة | الكرة المصرية
فتح باب الحجز لـ تذاكر مباراة القمة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا