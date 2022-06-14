تقرير: يوفنتوس اتخذ قراره النهائي بشأن موراتا

قرر يوفنتوس عدم تفعيل بند الشراء الخاص بصفقة إعارة ألفارو موراتا مما يعني عودته إلى أتليتكو مدريد.

وكان موراتا قد انضم إلى يوفنتوس في صيف 2020 لمدة عامين على سبيل الإعارة.

وساهم موراتا في 16 هدفا مع يوفنتوس بتسجيل تسعة أهداف وصناعة سبعة آخرين في 35 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

وكشف جيوفاني ألبانيز صحفي لاجازيتا ديللو سبورت وفقا لمصادره أن يوفنتوس قرر عدم دفع 35 مليون يورو بند الشراء الخاص بموراتا.

وأشار جيوفاني أن ذلك القرار يعني عودة موراتا إلى أتليتكو مدريد من جديد.

وينتهي غدا الأربعاء إمكانية يوفنتوس دفع 35 مليون يورو لشراء موراتا من أتليتكو مدريد وفقا للعقد بين الناديين.

وأوضح صحفي لا جازيتا ديللو سبورت أن أتليتكو مدريد قرر تجميد وضع اللاعب في الفترة الحالية لتقييم إمكانية استمراره أو بيعه في الصيف.

ويمكن إعادة فتح المحادثات بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد في وقت لاحق إذا فشل البيانكونيري في ضم أهدافه في سوق الانتقالات.

وكشف صحفي لاجازيتا ديللو سبورت أن يوفنتوس إذا عاد وتفاوض مجددا على ضم موراتا سيكون بسعر أقل من 35 مليون يورو.

وانضم موراتا إلى يوفنتوس لأول مرة في صيف 2014 على سبيل الإعارة من ريال مدريد لمدة موسمين قبل أن ينتقل إلى تشيلسي ثم أتليتكو مدريد بعد ذلك.

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