مقتل حكم في السلفادور بعد اعتداء اللاعبين والجماهير
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 18:42
كتب : FilGoal
لقي الحكم السلفادوري خوسيه أرنولدو أمايا مصرعه خلال إدارته مباراة للهواة.
وأقيمت المباراة على ملعب كانتشا تولوكا، وشهدت تعرض أرنولدو أمايا لاعتداء بالضرب من لاعبي أحد الفريقين وجماهيره.
ونُقل الحكم إلى مستشفى زاكاميل على الفور، هناك أُعلِن عن وفاته جراء نزيف داخلي.
✝️| La Federación Salvadoreña de Fútbol lamenta el fallecimiento del árbitro José Arnoldo Amaya. pic.twitter.com/gVscusks93— FESFUT (@fesfut_sv) June 13, 2022
وحدث الاعتداء بعد إشهار الحكم بطاقة حمراء في وجه أحد اللاعبين، ليتلقى ضربًا مبرحًا من اللاعبين والجماهير.
ونشر الاتحاد السلفادوري لكرة القدم نعيًا للحكم الذي قُتل عن 63 عامًا، وأدان العنف في ملاعب كرة القدم.
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