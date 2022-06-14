موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 22-23.. وإعلان جدول المباريات

تستعد رابطة الاتحاد الإنجليزي للإعلان عن جدول مباريات الموسم الجديد من الدوري 2022-2023.

ومن المنتظر أن يتم إعلان جدول المباريات صباح الخميس المقبل 16 يونيو في العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويبدأ موسم الدوري الإنجليزي في 6 أغسطس المقبل.

وتقام آخر جولة (الجولة 16) قبل التوقف لكأس العالم 12-13 نوفمبر قبل حوالي ثمانية أيام على بداية المونديال.

وتستأنف المباريات مجددا 26 ديسمبر "البوكسينج داي".

وتختتم مباريات الدوري الإنجليزي 28 مايو 2023.

ويقام كأس العالم في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد منافسة استمرت مع ليفربول حتى الجولة الأخيرة.

وسيتواجد الثنائي بجانب تشيلسي وتوتنام في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيلعب مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الأوروبي، ووست هام في دوري المؤتمر.

وصعدت أندية فولام وبورنموث ونوتنجهام فورست للدوري الإنجليزي لتحل مكان نورويتش وواتفورد وبيرنلي بعد هبوطهم للدرجة الأولى.

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