موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 22-23.. وإعلان جدول المباريات

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 18:33

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

تستعد رابطة الاتحاد الإنجليزي للإعلان عن جدول مباريات الموسم الجديد من الدوري 2022-2023.

ومن المنتظر أن يتم إعلان جدول المباريات صباح الخميس المقبل 16 يونيو في العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويبدأ موسم الدوري الإنجليزي في 6 أغسطس المقبل.

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وتقام آخر جولة (الجولة 16) قبل التوقف لكأس العالم 12-13 نوفمبر قبل حوالي ثمانية أيام على بداية المونديال.

وتستأنف المباريات مجددا 26 ديسمبر "البوكسينج داي".

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وتختتم مباريات الدوري الإنجليزي 28 مايو 2023.

ويقام كأس العالم في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد منافسة استمرت مع ليفربول حتى الجولة الأخيرة.

وسيتواجد الثنائي بجانب تشيلسي وتوتنام في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيلعب مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الأوروبي، ووست هام في دوري المؤتمر.

وصعدت أندية فولام وبورنموث ونوتنجهام فورست للدوري الإنجليزي لتحل مكان نورويتش وواتفورد وبيرنلي بعد هبوطهم للدرجة الأولى.

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