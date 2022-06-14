فتح باب الحجز لـ تذاكر مباراة القمة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 16:46

كتب : Filgoal Team

الأهلي - الزمالك - تصوير مصطفى عميرة

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ20 الأحد المقبل 19 يونيو على ملعب الأهلي We السلام.

الزمالك يتصدر جدول الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

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بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة.

وأعلن الاتحاد المصري في وقت سابق تعيين الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو لإدارة اللقاء.

وقررت رابطة الأندية المصرية في وقت سابق زيادة عدد الجماهير في الدوري المصري بداية من الدور الثاني.

وتقرر زيادة عدد الجماهير إلى 5000 مشجع في كل مباراة، 2500 لكل فريق.

وتخفيض سعر التذكرة الموحدة من 100 جنيها إلى 75.

من هو خوسيه لويس مونويرا مونتيرو؟

أدار أول مباراة له في الدوري الإسباني في 2016 بمباراة جمعت سيلتا فيجو وليجانيس وانتهت بفوز الأخير 1-0.

وأصبح حكما دوليا في 2019، وأدار مباريات في تصفيات أمم أوروبا تحت 19 و21 عاما.

الحكم البالغ 39 عاما لم يُدر أي مباراة في دوري أبطال أوروبا من قبل وأدار 3 مباريات في الأدوار التمهيدية من الدوري الأوروبي.

لم يُدر أي مباراة من قبل على مستوى الدوريات العربية.

سبق له أن أدار مباراة ودية بين السعودية والجزائر في مايو من عام 2018 قبل كأس العالم.

وفي ذلك الوقت فاز منتخب السعودية على الجزائر بهدفين مقابل لا شيء.

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الموسم الحالي

وأدار تحكيميا مواجهة نصف النهائي بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 3-2 في يناير الماضي.

الموسم المنتهي أدار 27 مباراة في جميع المسابقات محليا وأوروبيا، أشهر 111 بطاقة صفراء و6 حمراء واحتسب 10 ركلات جزاء.

وتعد أشهر مبارياته الموسم الجاري بالدوري الإسباني مواجهة ليفانتي ضد برشلونة والتي احتسب خلالها 3 ركلات جزاء لأصحاب الأرض سجلوا منها هدفين وأهدروا واحدة وفاز برشلونة بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل.

إجمالا أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقة صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.

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اعتراض مدريدي

في الجولة الأخيرة من موسم 2020-21، عُين حكما لمباراة ريال مدريد ضد فياريال، حينها احتاج الملكي للفوز مع خسارة أتليتكو مدريد لخطف لقب الدوري.

وأشارت حينها قناة ريال مدريد الرسمية في تقرير عرف باسم "ضد المدريديستا" حول أخطاء الحكم ضد الفريق الملكي.

ريال مدريد فاز بالمباراة في الوقت القاتل، لكنه خسر لقب الدوري لصالح أتليتكو مدريد.

مع القطبين

وإجمالا أدار خوسيه مونييرا 20 مباراة لبرشلونة في كل البطولات فيما أسند له مواجهات ريال مدريد 10 مرات.

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