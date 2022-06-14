لا يستطيع الانتظار.. ماتيتش ومورينيو "كلاكيت" ثالث مرة

يبدو أن نيمانيا ماتيتش لا يستطيع الانتظار من أجل العمل مجددا تحت قيادة البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.

نيمانيا ماتيتش النادي : مانشستر يونايتد روما

النجم الصربي سيخوض تجربة جديدة تحت قيادة مورينيو رفقة روما بطل دوري المؤتمر الأوروبي.

نادي العاصمة الإيطالية أعلن تعاقده بشكل رسمي مع ماتيتش حتى يونيو 2023 في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد ماتيتيش مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المنصرم عقب 5 سنوات بقميص الفريق.

ماتيتش سيجتمع بـ جوزيه مورينيو للمرة الثالثة، وذلك بعدما لعب تحت قيادته في تشيلسي، ثم مانشستر يونايتد من قبل.

وقال ماتيتش للموقع الرسمي لـ روما: "أنا سعيد ويشرفني الانضمام إلى هذا النادي ولا أستطيع الانتظار لبدء الموسم الجديد مع زملائي في الفريق".

وأضاف "روما ناد كبير، لديه مشجعون رائعون وجوزيه مورينيو المعروف جيدا للجميع، اتخاذ قرار المجيء إلى هنا واضح للغاية. آمل أن نتمكن من خلال العمل معا من أجل تحقيق بعض الأشياء العظيمة".

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Nemanja Matic 🐺🇷🇸 The club is delighted to confirm the Serbian midfielder as our first signing of the summer - and proud to continue to raise awareness in the search for missing children all around the world. ❤️ #ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/pwOtr8id5M — AS Roma English (@ASRomaEN) June 14, 2022

وسيكون الدوري الإيطالي هو محطة اللاعب الصربي الرابعة في مسيرته بعدما لعب في الدوري الصربي، ثم الدوري الإنجليزي والبرتغالي.

وكان مورينيو قد حقق لقب دوري المؤتمر الأوروبي رفقة روما خلال الموسم المنقضي، كلقب قاري أول في تاريخ نادي العاصمة الإيطالية.

وسيشارك الذئاب في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد احتلال المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي.

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