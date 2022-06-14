ذا أثليتك: منافسة لندنية على ضم رافينيا.. والأزمة المالية تبعده عن برشلونة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 16:31

كتب : مهاب نبيل

رافينيا - ليدز يونايتد

كشف موقع ذا أثليتك عن منافسة لندنية على ضم البرازيلي رافينيا جناح ليدز يونايتد الإنجليزي.

ابن الـ25 عاما هدف لـ أرسنال وتوتنام خلال سوق الانتقالات الحالي وسط مخاوف من أن برشلونة لن يتمكن من تمويل الصفقة، حسب مصادر ذا أثليتك.

ويبدو تشيلسي مهتما أيضا بضم اللاعب على الرغم من أنه يعمل على إتمام صفقة عثمان ديمبيلي الذي يستعد لمغادرة برشلونة في صفقة مجانية.

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لا يمانع ليدز يونايتد بيع اللاعب بشرط استيفاء شروط النادي، والتي تشير إليها التقارير بـ60 مليون يورو.

تم ربط اللاعب كثيرا بالانتقال إلى برشلونة، لكن هناك مخاوف متزايدة بشأن ما إذا كان يمكنه تمويل الصفقة أم لا مع ديون تزيد عن مليار جنيه إسترليني وضوابط صارمة على التوظيف والإنفاق.

من المفهوم أن ليدز لم يعد يتوقع قبوله بعقد جديد وهو الشيء الذي كان مطروحا منتصف الموسم وعلى الرغم من أن رافينها لم يطلب الانتقال مباشرة فليس سرا أنه يرى نفسه يلعب في البطولات الأوروبية.

صاحب الـ25 عاما انضم لصفوف ليدز صيف 2020 قادما من رين الفرنسي مقابل 17 مليون يورو.

رافينيا سجل 17 هدفا وصنع 12 هدفا في 67 مباراة منذ انتقاله لصفوف ليدز يونايتد.

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