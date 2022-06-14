سكاي: يونايتد يتمسك بـ دي يونج.. ويستفسر عن ثنائي أياكس

يتمسك مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة هذا الصيف بحسب سكاي سبورتس.

وتحاول إدارة يونايتد تلبية مطالب إيريك تين هاج المدير الفني الجديد للفريق القادم من أياكس أمستردام.

وأوضحت سكاي أن يونايتد ما زال في محاولات مع برشلونة بشأن الحصول على خدمات فرينكي دي يونج.

وأضافت أن النادي الإنجليزي استفسر أيضا عن إمكانية التعاقد مع الجناح البرازيلي أنتوني والمدافع جورين تيمبر ثنائي أياكس أمستردام.

تين هاج وضع دي يونج على رأس أولوياته هذا الصيف خاصة مع رحيل الثنائي نيماينا ماتيتش وبول بوجبا عقب نهاية عقديهما مع النادي الإنجليزي.

ويمتد عقد دي يونج مع برشلونة حتى صيف 2026 لكن المشاكل المالية للنادي الإسباني قد تعني أنه مستعد للتخلي عن صاحب الـ25 عاما بحسب سكاي سبورتس.

يونايتد وضع أيضا باو توريس لاعب فياريال ضمن حساباته لتدعيم الخط الخلفي خلال الموسم المقبل.

المدرب صاحب الـ52 عاما جاء إلى يونايتد بعدما قاد أياكس لتحقيق لقب الدوري ثلاث مرات في أربع سنوات ونصف وبلوغ الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا عام 2019.

يذكر أن يونايتد اختتم منافسات الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم في المركز السادس برصيد 58 نقطة وفشل في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا

مؤتمر إيهاب جلال بعد مباراة كوريا

رقم سلبي كبير لمنتخب مصر

الأهلي يرفض رحيل بانون

موسيماني يوضح حقيقة توقيعه لفريق جديد