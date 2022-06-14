للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم.. نور الدين حكما لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 15:55

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - إبراهيم نور الدين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي مع إيسترن كومباني في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ14 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

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حكم الساحة: إبراهيم نور الدين

مساعد أول: سمير جمال

مساعد ثان: أحمد توفيق

الحكم الرابع: أحمد ناجي

حكم الفيديو: وائل فرحان

حكم الفيديو المساعد: شريف عبد الله

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر مع أربع مباريات أقل للأحمر.

على الجانب الآخر، يحتل إيسترن كومباني المركز الأخير في الدوري برصييد 13 نقطة.

موسم إبراهيم نور الدين

أدار إبراهيم نور الدين 10 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

أشهر خلالها 30 بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء.

واحتسب إبراهيم نور الدين ثلاث ركلات جزاء.

ولم يسبق لابن الـ43 عاما إدارة أي مباراة لـ الأهلي أو إيسترن كومباني في الدوري المصري هذا الموسم.

وتعود آخر مباراة أدارها إبراهيم نور الدين لـ الأهلي في الدوري إلى 17 أغسطس 2021 أمام طلائع الجيش وانتهت بالتعادل السلبي.

وأدار إبراهيم نور الدين مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة.

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