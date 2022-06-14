بيريز يوجه رسالة لـ تشواميني: هنا لا نستسلم أبدا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 15:31

كتب : FilGoal

فلورينتينو بيريز - رئيس ريال مدريد

قدم ريال مدريد أوريلين تشواميني كلاعبا جديدا للفريق خلال مؤتمرا صحفيا في ملعب سانتياجو صباح اليوم الثلاثاء.

ريال مدريد كان قد أعلن التعاقد مع تشواميني منذ أيام قادما من موناكو مقابل 80 مليون يورو وإضافات تصل إلى 20 مليون يورو.

ووجه بيريز رسالة إلى تشواميني في بداية المؤتمر قبل حديث اللاعب الفرنسي.

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وقال بيريز خلال موجها حديثه لتشواميني: "على الرغم من صغر سنك فأنت لاعبا أساسيا في منتخب فرنسا وأنت أحد النجوم في الدوري الفرنسي، أتيت إلى ريال مدريد لتعيش أكثر اللحظات إثارة في مسيرتك وسترى بنفسك عظمة ريال مدريد".

واستمر "سنحت لك فرصة الاختيار واخترت ريال مدريد وأن تكون جزء من النادي الأكثر تطلبا ولكن أيضا اخرت النادي الأفضل في العالم ستعيش تجارب لن تنساها".

وتابع "ستشعر هنا بقوة من الصعب أن يتم فمهما قوة البرنابيو وقوة المدريديستا، نحن فخورين لأنك اخترت ريال مدريد إنه يوم مهم بالنسبة لك ولعائلتك وستحصل على دعم جميع الجماهير الذين سيطلبون منك القتال والتضحية".

وأتم "اليوم تبدأ مرحلة من حياتك في مدريد نحن لا نستسلم هنا أبدا، أهلا بك في مدريد أهلا بك في منزلك".

تشواميني هو ثاني تعاقدات ريال مدريد للموسم المقبل بعد التعاقد مع أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي في صفقة انتقال حر.

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