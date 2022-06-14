بعد هزيمة مصر أمام كوريا.. رقم سلبي يتحقق لأول مرة منذ 9 سنوات

أعادت هزيمة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد رقما سلبيا تحقق للمرة الأولى منذ 9 سنوات.

وفاز منتخب كوريا الجنوبية على مصر برباعية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما في ملعب سيول كأس العالم بالعاصمة الكورية.

وتعد الهزيمة من كوريا الجنوبية هى المرة الأولى التي يتلقى فيها المنتخب المصري خسارة بفارق 3 أهداف منذ الهزيمة على يد المنتخب البلجيكي وديا في يونيو 2018 بنتيجة 3-0 قبل خوض منافسات كأس العالم 2018.

الهزيمة برباعية من كوريا تعد الخسارة الأكبر للمنتخب المصري منذ الخسارة القاسية على يد المنتخب الغاني 6-1 في أكتوبر 2013 ضمن ذهاب المباراة المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل وقادها المدرب الأمريكي بوب برادلي.

وتعد مباراة كوريا هي الثالثة للفراعنة تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني، الذي فاز على غينيا وخسر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وغاب عن منتخب مصر في المباراة الكثير من اللاعبين أبرزهم محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

مصطفى محمد سجل هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة الـ 39 من الشوط الأول.

هدف مصطفى محمد هو الثاني لمنتخب مصر خلال ولاية إيهاب جلال، إذ سجل أيضا في مباراة مصر وغينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر في المباراة المقبلة ضد مالاوي يوم 9 سبتمبر خلال الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

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