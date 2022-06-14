أحمد ساري مدربا لـ المنصورة بعد اعتذار الكاس
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 14:56
كتب : FilGoal
أعلن نادي المنصورة تعاقده رسميا مع أحمد ساري لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا لياسر الكناني.
وأنهى الكناني مهمته مع المنصورة عقب الخسارة من المصري بهدفين مقابل هدف ضمن دور الـ32 من كأس مصر.
المنصورة أعلن عن تولي أحمد ساري تدريب الفريق بعد اعتذار أحمد الكاس رغم الوصول إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين.
الكناني قاد المنصورة خلال الموسم الحالي في 27 مباراة حقق الفوز في 9 وتعادل وخسر في مثلهم واختتم الموسم في المركز الـ11 بدوري الدرجة الثانية برصيد 39 نقطة.
فيما تولى أحمد ساري مهمة تدريب النادي الأولمبي خلال الموسم المنصرم.
اقرأ أيضا
صفقة جديدة لأحد كبار الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مديرة أعمال بيرسي تاو توضح "موقفه من الأهلي بعد رحيل موسيماني" فتح باب الحجز لـ تذاكر مباراة القمة للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم.. نور الدين حكما لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني مؤتمر إيهاب جلال: الهزيمة أمام كوريا لا تعبر عن سير المباراة.. وسأحصل على إجازة لمدة أسبوع بيان - موسيماني يوضح حقيقة توقيعه لفريق جديد بعد الرحيل عن الأهلي تقرير مغربي: الأهلي رفض عرضين لرحيل بدر بانون انتهت - كوريا الجنوبية (4)-(1) مصر.. هزيمة قاسية للفراعنة تشكيل مصر - أحمد حمدي أساسي.. وإبراهيم عادل ورفعت في الهجوم أمام كوريا