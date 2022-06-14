أحمد ساري مدربا لـ المنصورة بعد اعتذار الكاس

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 14:56

كتب : FilGoal

احمد ساري اتحاد سكندرى

أعلن نادي المنصورة تعاقده رسميا مع أحمد ساري لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا لياسر الكناني.

وأنهى الكناني مهمته مع المنصورة عقب الخسارة من المصري بهدفين مقابل هدف ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

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المنصورة أعلن عن تولي أحمد ساري تدريب الفريق بعد اعتذار أحمد الكاس رغم الوصول إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين.

الكناني قاد المنصورة خلال الموسم الحالي في 27 مباراة حقق الفوز في 9 وتعادل وخسر في مثلهم واختتم الموسم في المركز الـ11 بدوري الدرجة الثانية برصيد 39 نقطة.

فيما تولى أحمد ساري مهمة تدريب النادي الأولمبي خلال الموسم المنصرم.

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