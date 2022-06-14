تشواميني: ريال مدريد سيكون دائما هو الاختيار الأول.. وأخبرت الرئيس بأن يوسع غرفة الكؤوس

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

أورلين تشواميني

قدم ريال مدريد أوريلين تشواميني كلاعبا جديدا للفريق خلال مؤتمرا صحفيا في ملعب سانتياجو صباح اليوم الثلاثاء.

ريال مدريد كان قد أعلن التعاقد مع تشواميني منذ أيام قادما من موناكو مقابل 80 مليون يورو وإضافات تصل إلى 20 مليون يورو.

وأعلن ريال مدريد خلال المؤتمر حصول اللاعب على القميص رقم 18.

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وقال تشواميني خلال المؤتمر: "سعيد لوجودي هنا وأن أبدأ قصتي مع ريال مدريد وأنا هنا من أجل الفوز بالألقاب، شكرا لرئيس النادي ووكيل أعمالي على إتاحة تلك الفرصة".

واستمر "لقد تحدثت إلى فرق أخرى ولكن عندما طرق ريال مدريد بابي لم أتردد وتحدثت مع موناكو ووكيل أعمالي للتوصل إلى صفقة جيدة للجميع وكنت أريد إتمامها مهما كان السعر".

وواصل "لقد كنت محظوظا للتحدث مع كريم بنزيمة وإدوارد كامافينجا، بنزيمة هو الأفضل في العالم عندما عرف أن المفاوضات تسير على ما يرام شرح لي كل شيء قد أحتاج إليه".

وتابع "أتيحت لي الفرصة لاختيار فرق أخرى لكن عندما عرفت باهتمام ريال مدريد لم أتردد لثانية واحدة، أريد أن أترك بصمة في كرة القدم وريال مدريد هو أفضل مكان للقيام بذلك".

وشدد "عندما رأيت الريمونتادا التي قام بها ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم اتصلت بوكيل أعمالي وقلت له أن يفعل كل شيء من أجل أن أذهب إلى ريال مدريد".

وأردف "عندما كنت طفلا كنت ألعب دائما مع إثنين في خط الوسط، في ريال مدريد يلعبون بطريقة 4-3-3 يمكنني اللعب كلاعب رقم 6 أو 8 ليس لدي مشكلة في اللعب في الخلف أو الأمام".

وتحدث تشواميني عن قرار مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان قائلا: "هو قرر البقاء في باريس سان جيرمان لكن بالنسبة لي فإن الخيار الأول يجب أن يكون وسيكون دائما ريال مدريد، كان يعلم بأنني سأغادر موناكو وأراد أن يعرف ما إذا كان بإمكاني الانضمام لباريس لكنه تفهم الأمر وهو سعيد من أجلي".

وأضاف "أنا لست مهتما بسعر الصفقة ولن أتحدث عن ذلك أبدا وليس من حقي التحدث عن سعر توقيعي، أحاول أن أكون الأفضل في الملعب لكن سعر الأندية والسوق وكل هذه الأشياء لا أتحددث عنها".

وأكمل "كاسيميرو مدريد الجديد؟ لديه مسيرة استثنائية هنا عندما كنت صغيرا كنت أشاهد مبارياته وكان مصدر إلهام لي وسأحاول كتابة قصتي الخاصة ولا أعرف ما إذا كنت خليفته، إذا فزت بخمسة بطولات دوري أبطال مثله فلن أكون قد ارتكبت خطأ".

وأتم "طلبت من الرئيس أن يوسع غرفة الكؤوس لأنني قادم من أجل الفوز ببطولات عديدة مع ريال مدريد وأن يكون لي مكان في هذا الفريق هو تحد كبير نحن نتحدث عن ريال مدريد، إذا لم ألعب كثرا ربما أفقد مكاني في كأس العالم ولكن أنا أخذ هذا الأمر كتحد كبير وأنا مستعدا له".

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