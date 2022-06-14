مصطفى محمد يسجل ثاني أهداف منتخب مصر مع إيهاب جلال

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - مصر أمام المغرب أمم إفريقيا

سجل مصطفى محمد الهدف الأول لمصر في كوريا الجنوبية خلال المباراة الودية القائمة بين الفريقين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كوريا الجنوبية على مصر بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول لمصر في الدقيقة الـ 39 من الشوط الأول.

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هدف مصطفى محمد هو الثاني لمنتخب مصر خلال ولاية إيهاب جلال.

وكان الهدف الأول لمصر مع إيهاب جلال قد سجله مصطفى محمد أيضا في مباراة مصر وغينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويعد ذلك هو الهدف الرابع لمصطفى محمد مع منتخب مصر، إذ سجل الهدف الأول أمام الجابون في تصفيات كأس العالم في 5 سبتمبر الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان الهدف الثاني في مرمى ليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم في المباراة التي انتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف دون مقابل يوم 11 أكتوبر الماضي في مباراة صنع خلالها مصطفى هدفا آخر أيضا.

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