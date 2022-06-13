أرسنال يضم لاعب البرازيل الشاب

أعلن نادي أرسنال تعاقده مع الشاب ماركوس فينيسيوس من سان باولو البرازيلي في سوق الانتقالات الحالي.

وسيسافر اللاعب صاحب الـ19 عاما إلى لندن في الأسابيع المقبلة للانضمام إلى الفريق في التدريب قبل بداية الموسم المقبل.

وقال إيدو مدير التعاقدات في الفريق على الموقع الرسمي للنادي: "نحن سعداء لإكمال التعاقد مع ساو باولو، لأن ماركينيوس كان لاعبا كنا نتابعه منذ فترة".

وأضاف "لا يزال صغيرا جدا في التاسعة عشرة من عمره، لذا فهو لاعب من أجل المستقبل".

وتابع "سينضم ماركينوس إلينا في فترة ما قبل الموسم، ونأمل أن يستمر في النمو والتطور معنا".

وشارك ماركينيوس في 33 مباراة مع الفريق الأول لـ سان باولو وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بسباق كومبيوناتو باوليستا عام 2021.

ومثل المهاجم الشاب منتخب البرازيل في فئتين عمرتين تحت 16 وتحت 17 عاما.

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