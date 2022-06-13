فيفا يقرر تجربة تقنية التسلل النصف آلي قبل استخدامها في كأس العالم

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 13:55

كتب : FilGoal

تسلل

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" والمسؤول عن سن القوانين الشبية اعتماد تجربة تقنية التسلل النصف آلي قبل استخدامها في كأس العالم 2022.

تقنية الكشف عن التسلل النصف آلي كانت قد اختبرت في كأس العالم للأندية الماضي وظهرت بشكل جيد في الكشف السريع عن حالات التسلل أثناء مراجعتها بتقنية الفيديو.

التقنية تكشف عن وجود حالة تسلل في حالة العودة للفيديو خلال مدة تصل إلى 4 ثوان فقط على عكس المدة الطبيعية والتي قد تستمر إلى 4 دقائق.

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المجلس قال بأنه سيتم إجراء المزيد من المناقشات قبل الإعلان عن القرار بشكل رسمي.

وقال إنفانتينو رئيس فيفا: "التقنية تبدو واعدة وجيدة جدا، خبرائنا يقومون بأجرائ التجارب قبل اتخاذ القرار بشكل رسمي بشأن استخدامها في كأس العالم أم لا".

ويقام كأس العالم 2022 في قطر بداية من 21 نوفمبر المقبل.

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