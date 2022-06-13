مران الأهلي - قمصان يقود التدريبات واستمرار غياب موسيماني

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 13:14

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني - الأهلي

غاب بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن مران الفريق صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش في الجزيرة.

وقاد سامي قمصان التدريب في ظل غياب موسيماني.

وكان قمصان قد قاد الفريق في مباراته أمام المصري بالسلوم أمس بسبب غياب موسيماني أيضا وحقق الفريق خلالها الفوز بهدف دون مقابل.

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وكان مصدر مقرب من موسيماني قد كشف سبب غياب المدرب عن مباراة المصري بالسلوم. (طالع التفاصيل)

وخاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة المصري بالسلوم فقرات تدريبية متنوعة تضمنت التصويب على المرمى والكرات الثابتة والعرضيات فضلا عن تنفيذ بعض الجمل الفنية.

بينما اكتفى اللاعبين الذين شاركوا في المباراة بتأدية تدريبات تأهيلية.

وخضع علي طلفي حارس الفريق لحقن بلازما للعلاج من الإصابة التي تعرض لها بالتهاب في وتر اليد وغاب على أثرها عن مباراة المصري بالسلوم، وسيخضع لإشاعة جديدة عقب مباراة إيسترن كومباني لتحديد موعد عودته.

وانتظم أليو ديانج لاعب الفريق في التدريبات بعد عودته من المشاركة مع منتخب مالي في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن موعد عودة اللاعبين الدوليين للتدريبات.

وشدد عبد الحفيظ على أن اللاعبين سيعودون للتدريبات في اليوم التالي لمباراة مصر وكوريا والمقرر لها غدا، بينما سيعود علي معلول يوم الخميس بعد نهاية معسكر منتخب تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني يوم الأربعاء بدون لاعبيه الدوليين في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة مع وجود 4 مباريات مؤجلة للفريق الأحمر.

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سبب غياب موسيماني عن مباراة الأهلي

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