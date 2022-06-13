مؤتمر إيهاب جلال: أبعث بعلامة القلب للشعب الكوري.. واثق من تحقيقهم إنجاز في المونديال

أشاد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر بالمستوى الذي يقدّمه نظيره الكوري الجنوبي مؤخرًا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة الطرفين.

مصر تواجه كوريا الجنوبة غدًا الثلاثاء في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة في اختبار ودي قوي.

وصرّح جلال خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة كوريا ستكون مواجهة كبيرة أمام منتخب كبير بعد مباراتين في تصفيات إفريقيا، وافقت فورا على عرض المباراة الودية أمام كوريا وقلت إنه أفضل احتكام لنا أمام منتخب كبير مثل كوريا سيلعب في كأس العالم وواجه البرازيل لتوه، ستكون تجربة مفيدة لنا رغم طول الرحلة من القاهرة".

وأضاف: "لدينا غيابات عديدة، 10 أو 11 لاعبًا تقريبًا، لكن منتخب مصر به لاعبين كبار وأولهم عمرو السولية (المتواجد معه في المؤتمر) وهو لاعب أساسي وشارك في مباريات كبيرة ببطولة إفريقيا، سنحاول اللعب بإمكانيات اللاعبين المتاحين للخروج بتجربة مفيدة".

وأوضح: "شاهدنا مباريات كوريا الماضية، يمتلكون لاعبين مميزين في كل المراكز، كوريا تطورت للغاية وباتت اسما كبيرا. رغم الخسارة أمام البرازيل لكنها قدمت مباراة ممتازة، هو منتخب منظم ولديه هدف الاستعداد لكأس العالم".

وتابع: "نأمل أن تقدم كوريا أداءً مميزا في كأس العالم وأعتقد أنهم قادرون على تحقيق إنجاز في المونديال رغم صعوبة المباريات".

وشدد: "منتخب كوريا يضم لاعبين في أندية كبيرة وعلى رأسهم سون هيونج مين، ويتمتع بالسرعة والخبرة، أهم ميزة لدى كوريا التنظيم الشديد والجدية في المباريات".

وأشار: "حاولنا في اليومين الماضيين إعداد منتخبنا على الأداء الجماعي دفاعيا وهجوميا واستحضار بعض الروح التي تناسب المباراة، سنلعب بجدية كبيرة وأهم شيء أن تكون مباراة تليق بشعبين صديقين، العلاقة الطيبة مع شعب كوريا أهم من النتيجة".

وأتم: "كما علّمنا السفير المصري في كوريا، فإني أوجّه علامة القلب للشعب الكوري".

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وكانت مصر قد خسرت بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام إثيوبيا، بعد أن فازت في الجولة الأولى على غينيا بهدف وحيد.

ويدير مباراة مصر وكوريا طاقم تحكيم فرنسي، في وجود حكمين كوريين على تقنية الفيديو.

وتُبَث المباراة عبر أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها حاتم بطيشة.

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