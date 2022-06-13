مؤتمر إيهاب جلال: أبعث بعلامة القلب للشعب الكوري.. واثق من تحقيقهم إنجاز في المونديال

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 13:03

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - مصر

أشاد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر بالمستوى الذي يقدّمه نظيره الكوري الجنوبي مؤخرًا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة الطرفين.

مصر تواجه كوريا الجنوبة غدًا الثلاثاء في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة في اختبار ودي قوي.

وصرّح جلال خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة كوريا ستكون مواجهة كبيرة أمام منتخب كبير بعد مباراتين في تصفيات إفريقيا، وافقت فورا على عرض المباراة الودية أمام كوريا وقلت إنه أفضل احتكام لنا أمام منتخب كبير مثل كوريا سيلعب في كأس العالم وواجه البرازيل لتوه، ستكون تجربة مفيدة لنا رغم طول الرحلة من القاهرة".

وأضاف: "لدينا غيابات عديدة، 10 أو 11 لاعبًا تقريبًا، لكن منتخب مصر به لاعبين كبار وأولهم عمرو السولية (المتواجد معه في المؤتمر) وهو لاعب أساسي وشارك في مباريات كبيرة ببطولة إفريقيا، سنحاول اللعب بإمكانيات اللاعبين المتاحين للخروج بتجربة مفيدة".

وأوضح: "شاهدنا مباريات كوريا الماضية، يمتلكون لاعبين مميزين في كل المراكز، كوريا تطورت للغاية وباتت اسما كبيرا. رغم الخسارة أمام البرازيل لكنها قدمت مباراة ممتازة، هو منتخب منظم ولديه هدف الاستعداد لكأس العالم".

وتابع: "نأمل أن تقدم كوريا أداءً مميزا في كأس العالم وأعتقد أنهم قادرون على تحقيق إنجاز في المونديال رغم صعوبة المباريات".

وشدد: "منتخب كوريا يضم لاعبين في أندية كبيرة وعلى رأسهم سون هيونج مين، ويتمتع بالسرعة والخبرة، أهم ميزة لدى كوريا التنظيم الشديد والجدية في المباريات".

وأشار: "حاولنا في اليومين الماضيين إعداد منتخبنا على الأداء الجماعي دفاعيا وهجوميا واستحضار بعض الروح التي تناسب المباراة، سنلعب بجدية كبيرة وأهم شيء أن تكون مباراة تليق بشعبين صديقين، العلاقة الطيبة مع شعب كوريا أهم من النتيجة".

وأتم: "كما علّمنا السفير المصري في كوريا، فإني أوجّه علامة القلب للشعب الكوري".

وكانت مصر قد خسرت بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام إثيوبيا، بعد أن فازت في الجولة الأولى على غينيا بهدف وحيد.

ويدير مباراة مصر وكوريا طاقم تحكيم فرنسي، في وجود حكمين كوريين على تقنية الفيديو.

وتُبَث المباراة عبر أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها حاتم بطيشة.

اقرأ أيضا:

أول مباراة في تاريخ منتخب مصر

بعد طول انتظار.. مانشستر سيتي يعلن عن صفقته التاريخية

مفاجأة.. نونيز ليس أغلى عملية بيع في تاريخ بنفيكا

ليفربول يضم صفقته الصيفية الهائلة

سبب غياب موسيماني عن مباراة الأهلي

مصر منتخب مصر إيهاب جلال
نرشح لكم
مؤتمر السولية: سون أبرز لاعبي كوريا لكن كرة القدم لعبة جماعية طرد راموس.. حكم فرنسي يقود مباراة مصر وكوريا في وجود تقنية الفيديو الهاني سليمان: نصيحتي لـ مصطفى شوبير أن ينسى تربص الناس به بسبب والده سقطت من الذاكرة.. المباراة الدولية الأولى لمنتخب مصر عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال ما أغفله مجدي عبد الغني في تباهيه بركلة جزاء 90 سلبية مسحة منتخب مصر في كوريا الجنوبية خبر في الجول - حالة من الحزن تسيطر على إيهاب جلال بسبب تصريحات جمال علام
أخر الأخبار
مدير سيتي: هالاند لديه كل صفات المهاجم المثالي.. كنا نراقبه منذ سنوات 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيفا يقرر تجربة تقنية التسلل النصف آلي قبل استخدامها في كأس العالم 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - قمصان يقود التدريبات واستمرار غياب موسيماني ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر السولية: سون أبرز لاعبي كوريا لكن كرة القدم لعبة جماعية ساعة | منتخب مصر
مؤتمر إيهاب جلال: أبعث بعلامة القلب للشعب الكوري.. واثق من تحقيقهم إنجاز في المونديال ساعة | منتخب مصر
الأهلي يخطر كاف باقتراحاته من أجل الكرة الإفريقية ساعة | الكرة المصرية
هالاند يتحدث عن انطباعه الأول كلاعب لـ سيتي.. ودور محرز في الصفقة ساعة | الدوري الإنجليزي
طرد راموس.. حكم فرنسي يقود مباراة مصر وكوريا في وجود تقنية الفيديو ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 2 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 3 في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا 4 بين إصابات واستدعاءات.. تعرف على قائمة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية