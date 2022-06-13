بلاتيني يعترف: تلاعبنا بقرعة كأس العالم 1998

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 16:13

كتب : FilGoal

ميشيل بلاتيني

اعترف ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقا بوجود تلاعب قد حدث في قرعة كأس العالم 1998.

التلاعب حدث لكي يلعب منتخي فرنسا والبرازيل في المباراة النهائية.

بلاتيني كان رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 1998.

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منتخب البرازيل كان قد وضع في المجموعة الأولى بجانب كل من النرويج والمغرب وإسكتلندا.

بينما لعب منتخب فرنسا في المجموعة الثالثة بجانب كل من الدنمارك وجنوب إفريقيا والسعودية.

وكان المنتخبين قد تلاقا في المباراة النهائية والتي انتهت بفوز فرنسا بثلاثة أهداف دون مقابل.

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وقال بلاتيني في تصريحات نقلتها صحيفة صن الإنجليزية: "عندما نشرنا المواعيد قمنا بخدعة صغيرة وهي جعل منتخبي فرنسا والبرازيل في حالة إنهائهم لدور المجموعات في المركز الأول فلن يتقابلا سوى في المباراة النهائية".

واستمر "لم نمل لمدة ست سنوات حتى ننظم كأس العالم في فرنسا وقمنا ببعض الحيل الصغيرة".

وأضاف "عندما تكون في الوطن تريد أن تكون قادر اعلى الاستمتاع بالأشياء، ألا تعتقدون أن الآخرين يقومون بفعل نفس الشيء لبلدانهم؟ فرنسا ضد البرازيل في المباراة النهائية كان حلم الجميع".

وشدد "ما فعله الاتحاد الدولي برئيسه وبي يعد فضيحة، لقد جعلونا نظهر كغشاشين ومحتالين وغاسلي أموال فقط لكي لا أصبح الرئيس".

وأتم "ليس من السهل عندما يعرف إنك تتعرض للانتقاد في جميع أنحاء العالم خاصة حينما يكون لديك أبناء وأحفاد أتمنى ان يكون هناك عدالة في يوم من الأيام".

بلاتيني وبلاتر رئيس الفيفا السابق كانت قد تمت تبرأتهم من تهمة الاحتيال على 1.6 مليون جنيه إسترليني من الفيفا.

ميشيل بلاتيني كأس العالم 1998
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