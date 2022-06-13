مؤتمر السولية: سون أبرز لاعبي كوريا لكن كرة القدم لعبة جماعية

يرى عمرو السولية لاعب منتخب مصر أن منتخب كوريا الجنوبية مليء باللاعبين المميزين.

السولية تحدث خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة الودية التي تجمع مصر وكوريا غدًا الثلاثاء.

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وقال السولية عند سؤاله عن أبرز لاعبي كوريا من وجهة نظره: "منتخب كوريا يمتلك أسماء مميزة".

وتابع: "لكن كرة القدم لعبة جماعية بالطبع، نعرف أبرز لاعبيهم وعلى رأسهم سون هيونج مين".

وأشار لاعب وسط الأهلي: "أتمنى أن نقدّم مباراة تليق باسم المنتخبين وأن نحقق نتيجة إيجابية غدًا".

وأتم: "أتمنى أن يستمتع الجمهور بالمباراة".

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وكانت مصر قد خسرت بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام إثيوبيا، بعد أن فازت في الجولة الأولى على غينيا بهدف وحيد.

ويدير مباراة مصر وكوريا طاقم تحكيم فرنسي، في وجود حكمين كوريين على تقنية الفيديو.

وتُبَث المباراة عبر أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها حاتم بطيشة.

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