الإسماعيلي: الكومي ينهي أزمة الأرجنتيني دوريجاراي

أعلن الإسماعيلي في بيانٍ رسمي عن إنهاء أزمة مهاجمه الأرجنتيني دييجو فيرناندو دوريجاراي.

وأوضح الإسماعيلي أن يحيى الكومي رئيس النادي اجتمع مع المهاجم الأرجنتيني بشكل مطول.

وشهد الاجتماع -وفقا للإسماعيلي- إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة الخاصة باللاعب بعد مكاتبات ومراسلات مع وكيله.

ومن جانبه عبر دوريجاراي عن سعادته بالخطوة وتطلعه للتألق في صفوف الفريق بالفترة المقبلة.

دوريجاراي (30 عامًا) انضم إلى الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وعجز دوريجاراي عن تسجيل أي هدف مع الإسماعيلي في الدوري المصري خلال 7 مباريات خاضها مع الدراويش.

ولم يشارك دوريجاراي في آخر 4 مباريات للإسماعيلي تحت قيادة حمزة الجمل.

ويرجع الظهور الأخير للمهاجم الأرجنتيني إلى 30 أبريل الماضي في مواجهة طلائع الجيش.

وحضر دوريجاراي إلى الإسماعيلي بتوصية من مواطنه خواني براون الذي كان مديرًا فنيًا للإسماعيلي وقتها.

وانتقد الكومي في الإعلام المستوى الذي قدّمه دوريجاراي والبوليفي كارميلو ألجارانياز منذ انضمامها.

وكان ألجارانياز قد فسخ عقده مؤخرًا مع الإسماعيلي من طرف واحد، مبررًا ذلك بتعرضه للعنصرية وسوء المعاملة من إدارة النادي.

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