دوري الأمم الأوروبية - سجل هدفين وصنع الثالث.. هالاند يقود النرويج للفوز على السويد

تغلب منتخب النرويج على ضيفه منتخب السويد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

تقدم منتخب النرويج في الدقيقة 10 بواسطة إيرلينج هالاند المنتقل مؤخرا من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي.

وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وقلص منتخب السويد الفارق في الدقيقة 62 بواسطة إميل فورسبرج، بعد تمريرة حاسمة من ديان كولوسيفسكي الذي تألق مؤخرا في النصف الثاني من الموسم، عقب انتقاله من يوفنتوس إلى توتنام.

ولكن في الدقيقة 77 أحبط ألكساندر سورلوث محاولة السويد للعودة بالهدف الثالث، بعد تمريرة حاسمة من هالاند.

وأخيرا قلص فيكتور جيوكيريس الفارق في الدقيقة 95 بثاني أهداف السويد.

وبالنظر لإحصائيات بعض أفضل المهاجمين في معدل التسجيل مع منتخبات بلادهم في الأعوام الأخيرة، نجد إرلينج هالاند يحتل الصدارة، حيث يسجل 0.95 هدفا في المباراة الواحدة.

بالمقارنة إليكم معدلات النجوم الآخرين:

كريستيانو رونالدو - البرتغال (0.62)

ليونيل ميسي - الأرجنتين (0.56)

لويس سواريز - أوروجواي (0.51)

كيليان مبابي - فرنسا (0.48)

كريم بنزيمة - فرنسا (0.39)

في المجموعة ذاتها تعادل منتخب سلوفينيا مع ضيفه منتخب صربيا بهدفين لمثلهما في مباراة مثيرة للغاية.

تقدم الضيوف في الدقيقة 8 بهدف أندريا زيفكوفيتش، وفي الدقيقة 35 أضاف ألكساندر ميتروفيتش نجم فولام الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 48 بدأت العودة السلوفينية بهدف آدم جنيزدا في الدقيقة 48، تلاه سريعا بنيامين سيسكو في الدقيقة 53.

بذلك يواصل منتخب النرويج إحكام قبضته على صدارة المجموعة بـ 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن صربيا في المركز الثاني.

ويحتل منتخب السويد المركز الثالث بـ 33 نقاط، بينما يتذيل منتخب سلوفينيا المجموعة بنقطتين.

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