دوري الأمم الأوروبية - سجل هدفين وصنع الثالث.. هالاند يقود النرويج للفوز على السويد

الأحد، 12 يونيو 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

هالاند - النرويج - السويد

تغلب منتخب النرويج على ضيفه منتخب السويد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

تقدم منتخب النرويج في الدقيقة 10 بواسطة إيرلينج هالاند المنتقل مؤخرا من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي.

وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

أخبار متعلقة
دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا تقفز للصدارة.. والبرتغال تخسر بأسرع هدف منذ 56 عاما كيميتش: لا أستبعد الرحيل عن بايرن.. وكدت أفعلها بسبب أنشيلوتي دياز: إبراهيموفيتش مثل الأب لنا ويجعل اللاعبين أفضل توتوسبورت: مرشح جديد لمركز الظهير الأيمن في برشلونة

وقلص منتخب السويد الفارق في الدقيقة 62 بواسطة إميل فورسبرج، بعد تمريرة حاسمة من ديان كولوسيفسكي الذي تألق مؤخرا في النصف الثاني من الموسم، عقب انتقاله من يوفنتوس إلى توتنام.

ولكن في الدقيقة 77 أحبط ألكساندر سورلوث محاولة السويد للعودة بالهدف الثالث، بعد تمريرة حاسمة من هالاند.

وأخيرا قلص فيكتور جيوكيريس الفارق في الدقيقة 95 بثاني أهداف السويد.

وبالنظر لإحصائيات بعض أفضل المهاجمين في معدل التسجيل مع منتخبات بلادهم في الأعوام الأخيرة، نجد إرلينج هالاند يحتل الصدارة، حيث يسجل 0.95 هدفا في المباراة الواحدة.

بالمقارنة إليكم معدلات النجوم الآخرين:

كريستيانو رونالدو - البرتغال (0.62)

ليونيل ميسي - الأرجنتين (0.56)

لويس سواريز - أوروجواي (0.51)

كيليان مبابي - فرنسا (0.48)

كريم بنزيمة - فرنسا (0.39)

في المجموعة ذاتها تعادل منتخب سلوفينيا مع ضيفه منتخب صربيا بهدفين لمثلهما في مباراة مثيرة للغاية.

تقدم الضيوف في الدقيقة 8 بهدف أندريا زيفكوفيتش، وفي الدقيقة 35 أضاف ألكساندر ميتروفيتش نجم فولام الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 48 بدأت العودة السلوفينية بهدف آدم جنيزدا في الدقيقة 48، تلاه سريعا بنيامين سيسكو في الدقيقة 53.

بذلك يواصل منتخب النرويج إحكام قبضته على صدارة المجموعة بـ 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن صربيا في المركز الثاني.

ويحتل منتخب السويد المركز الثالث بـ 33 نقاط، بينما يتذيل منتخب سلوفينيا المجموعة بنقطتين.

اقرأ أيضا

تقنية جديدة منتظرة في كأس العالم

رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال

رد فعل إيهاب جلال على تصريحات جمال علام

وكيل مهند لاشين يرد على مفاوضات الزمالك

إيرلينج هالاند منتخب النرويج منتخب السويد
نرشح لكم
دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا تقفز للصدارة.. والبرتغال تخسر بأسرع هدف منذ 56 عاما انتهت في دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا (2) - (0) التشيك.. سويسرا (1) - (0) البرتغال التشكيل - في غياب رونالدو.. برونو يقود البرتغال أمام سويسرا كيميتش: لا أستبعد الرحيل عن بايرن.. وكدت أفعلها بسبب أنشيلوتي تشكيل إسبانيا – أسينسيو أساسي أمام التشيك لأول مرة منذ عام ونصف توتوسبورت: مرشح جديد لمركز الظهير الأيمن في برشلونة دياز: إبراهيموفيتش مثل الأب لنا ويجعل اللاعبين أفضل سكاي: حسم مصير جندوزي.. اللاعب يحاول إقناع ساليبا بعدم العودة إلى أرسنال
أخر الأخبار
دوري الأمم الأوروبية - سجل هدفين وصنع الثالث.. هالاند يقود النرويج للفوز على السويد 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
في غياب موسيماني وظهور متولي وبانون.. الأهلي يتخطى المصري بالسلوم بهدف عبد القادر 32 دقيقة | الكرة المصرية
دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا تقفز للصدارة.. والبرتغال تخسر بأسرع هدف منذ 56 عاما 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
شباب الأبيض.. تعرف على ناشئي الزمالك في قائمة مباراة الداخلية 37 دقيقة | تقرير في الجول
إبراهيم حسن: المصري سيعود لشكله الجميل.. الجميع كان يحسد بورسعيد عليه ساعة | الكرة المصرية
عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 2 ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - في الجول يكشف سر خطاب الاتحاد المصري بشأن بريطانيا المفتوحة للناشئين 2 ساعة | رياضات أخرى
انتهت في دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا (2) - (0) التشيك.. سويسرا (1) - (0) البرتغال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 2 في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 بين إصابات واستدعاءات.. تعرف على قائمة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية