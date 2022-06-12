إبراهيم حسن: المصري سيعود لشكله الجميل.. الجميع كان يحسد بورسعيد عليه

الأحد، 12 يونيو 2022 - 22:25

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري

شدد إبراهيم حسن مدير الكرة في النادي المصري على أنه من المهم الفوز في أول مباراة بعد فترة طويلة من اهتزاز المستوى مشيرا إلى أن الجميع يريد عودة الفريق البورسعيدي إلى مستواه.

وفاز المصري على المنصورة بهدفين مقابل هدف واحد لحساب دور الـ32 من كأس مصر في المباراة الأولى لـ حسام حسن.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "من المهم أن تفوز في أول مباراة لك مع الفريق بعد العودة في ظروف صعبة كثيرة خلال الفترة الأخيرة واهتزاز في النتائج".

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وأضاف "نعرف النادي المصري جيدا وأحلام وطموحات الجماهير ولذلك نضع الضغوط على أنفسنا لكي نرضي الجماهير ونعود بالشكل الجميل المعروف عن النادي واليوم كانت البداية".

وتابع "رأينا رغبة قوية من اللاعبين في التحسن وتركيز كبير لكي نظهر بالشكل المطلوب، الحميع يرغب في عودة المصري لمستواه المعهود قبل رحيلنا حيث كان الجميع يحسد بورسعيد على فريق المصري".

وأتم "لدينا ثقة في قدرة اللاعبين على تحمل المسؤولية أمام فريق المنصورة الذي كافح وقدم مباراة جيدة، مباريات الكأس صعبة دائما وتكون أكثر صعوبة عندما تواجه فرق من خارج الدوري الممتاز".

وحقق المصري انتصاره الأول بعد غياب تسع مباريات.

وتولى حسام حسن تدريب النادي المصري للمرة الرابعة في مسيرته قبل 14 يوما، لكن الصفحة لم تعلن الخبر بسبب المشاكل مع معين الشعباني المدرب التونسي لإنهاء التعاقد بين الطرفين.

وذكرت الصفحة الرسمية لـ المصري عبر "فيسبوك" أن الإدارة أنهت إجراءات استخراج البطاقة الخاصة بالجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.

ويتكوّن جهاز حسام حسن من إبراهيم حسن مديرًا للكرة، وطارق سليمان مدربًا عامًا، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، وعماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، ووليد بدر مديرًا إداريًا، ومحمد عنان طبيبًا للفريق.

يذكر أن المصري تلقى خسارته السابعة في آخر 8 مباريات بالدوري المصري الممتاز، وجمع خلال تلك الفترة نقطة واحدة من تعادل وحيد.

ويتواجد المصري في المركز الـ14 للدوري المصري برصيد 20 نقطة.

يذكر أن حسام حسن تولى قيادة المصري في ثلاث مناسبات من قبل أعوام 2008 و2012 و2018.

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