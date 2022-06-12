ميرور: أرسنال مهتم بالتعاقد مع أسينسيو

كشفت صحيفة ميرور عن اهتمام أرسنال بالتعاقد مع ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد.

ماركو أسينسيو النادي : ريال مدريد أرسنال

اللاعب صاحب الـ 26 عاما ينتهي تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل وتشير التقارير إلى أن تمديد تعاقده مع الفريق ليس مضمونا لرغبته في اللعب بشكل أساسي.

وفقا لميرور فإن أرسنال يضع أسينسيو كخيار لتعزيز قوة الفريق الهجومية استغلالا لإمكانية رحيله عن ريال مدريد.

مانشستر يونايتد وليفربول أيضا قد يكونوا أحد المرشحين للتعاقد مع اللاعب والذي يظهر أن الدوري الإنجليزي سيكون وجهته الأقرب.

أسينسيو توج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في الموسم المنقضي.

وشارك أسينسيو في الموسم الماضي مع ريال مدريد في 42 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا ليكون الأعلى تهديفيا له منذ انضمامه للفريق كما تمكن من صناعة هدفين آخرين.

اقرأ أيضا

كل ما قاله جمال علام في مداخلة نارية

هاني أبو ريدة يرد على الجميع

اجتماع الخطيب مع موسيماني

داروين نونيز.. ترس جديد في ماكينة يورجن كلوب