ميرور: أرسنال مهتم بالتعاقد مع أسينسيو
الأحد، 12 يونيو 2022 - 14:43
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ميرور عن اهتمام أرسنال بالتعاقد مع ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد.
ماركو أسينسيو
النادي : ريال مدريد
اللاعب صاحب الـ 26 عاما ينتهي تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل وتشير التقارير إلى أن تمديد تعاقده مع الفريق ليس مضمونا لرغبته في اللعب بشكل أساسي.
وفقا لميرور فإن أرسنال يضع أسينسيو كخيار لتعزيز قوة الفريق الهجومية استغلالا لإمكانية رحيله عن ريال مدريد.
مانشستر يونايتد وليفربول أيضا قد يكونوا أحد المرشحين للتعاقد مع اللاعب والذي يظهر أن الدوري الإنجليزي سيكون وجهته الأقرب.
أسينسيو توج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في الموسم المنقضي.
وشارك أسينسيو في الموسم الماضي مع ريال مدريد في 42 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا ليكون الأعلى تهديفيا له منذ انضمامه للفريق كما تمكن من صناعة هدفين آخرين.
اقرأ أيضا
كل ما قاله جمال علام في مداخلة نارية
داروين نونيز.. ترس جديد في ماكينة يورجن كلوب