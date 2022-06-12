ذا أثليتك: باريس سان جيرمان يتفق مع بوتشيتينو على الرحيل

الأحد، 12 يونيو 2022 - 14:00

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوتشيتينو

اتفق نادي باريس سان جيرمان مع مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على رحيله عن تدريب الفريق الفرنسي.

وكشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن المحادثات الأخيرة بين المدرب الأرجنتيني ومسؤولي النادي الفرنسي أسفرت عن الاستقرار على رحيله.

وجاء هذا القرار بشكل متبادل بين الطرفين، بعد رغبتهما في إنهاء التعاقد بينهما.

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لتنتهي مسيرة بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان التي استمرت لمدة 18 شهرا.

وفاز بوتشيتينو البالغ من العمر 50 عاما مع سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي.

وودع دوري أبطال أوروبا من في دور الـ16 بالهزيمة أمام ريال مدريد الذي حقق اللقب لاحقا.

يتزامن ذلك مع تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تمنيه تولي زين الدين زيدان قيادة باريس سان جيرمان والمساعدة على الترويج للكرة الفرنسية.

وبحسب العديد من الصحفيين الفرنسيين عبر "راديو مونت كارلو" و"أونز مونديال"، فإن زيدان بالفعل يقترب من خلافة بوكيتينو.

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقب دوري أبطال أوروبا، الذي خسره مباراته النهائية في 2020 أمام بايرن ميونيخ.

على الجانب الآخر، يملك زيدان 3 ألقاب لدوري الأبطال مع ريال مدريد على التوالي بين 2016 و2018.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإن الرئيس الفرنسي ماكرون يحاول استدراجه بنفس الطريقة التي أسهم من خلالها في تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان وعدم انتقاله إلى ريال مدريد.

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