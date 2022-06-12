بعثة منتخب مصر تصل إلى كوريا الجنوبية

وصلت بعثة منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية من أجل خوض المباراة الودية، بعد رحلة طيران استمرت لمدة 10 ساعات من القاهرة إلى سيول.

ويلعب منتخب مصر ضد كوريا الجنوبية وديا ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك في إطار استعدادت كوريا الجنوبية للمشاركة في كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب سيول كأس العالم المباراة الودية بين المنتخبين المصري والكوري الجنوبي.

وضم إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر لمواجهة كوريا كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- باهر المحمدي- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- كريم حافظ- عمر جابر- عمر كمال عبد الواحد

الوسط: أحمد حمدي- مهند لاشين- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- محمد إبراهيم- أحمد سيد "زيزو"- أحمد رفعت- إبراهيم عادل- مصطفى شلبي

في الهجوم: مصطفى محمد- أحمد عاطف

اقرأ أيضا

كل ما قاله جمال علام في مداخلة نارية

هاني أبو ريدة يرد على الجميع

اجتماع الخطيب مع موسيماني

داروين نونيز.. ترس جديد في ماكينة يورجن كلوب