الأنجح في تاريخ النادي.. ريال مدريد يعلن رحيل مارسيلو

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي رحيل مارسيلو ظهير أيسر الفريق عقب نهاية عقده مع النادي.

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عقد مارسيلو مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الشهر الجاري وقرر النادي عدم تمديده لموسم إضافي على الرغم من رغبة اللاعب في الاستمرار.

وأشار ريال مدريد إلى وجود حفل وداعي لمارسيلو في تمام الساعة الواحدة من ظهر الغد الإثنين بحضور فلورينتينو بيريز رئيس النادي.

مارسيلو حمل شارة قيادة ريال مدريد في الموسم الحالي رحل بعد 15 موسما قضاهم مع النادي الأبيض.

وبعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي أصبح مارسيلو أنجح لاعب في تاريخ النادي من حيث البطولات، إذ أنه أصبح أكثر لاعب تتويجا بالألقاب في تاريخ ريال مدريد برصيد 25 لقبا.

وتوج مارسيو مع ريال بالدوري الإسباني 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس إسبانيا 5 مرات.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ 34 عاما شارك مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي في 17 مباراة فقط وتمكن خلالهم من صنع هدفين.

وشارك مارسيلو مع ريال مدريد بشكل عام على مدار مسيرته في 545 مباراة وسجل خلالهم 38 هدفا وصنع 103 آخرين.

وفقا للتقارير فإن مارسيلو قد يعود للدوري البرازيلي للبحث عن فرصة للعب بشكل أساسي من أجل ضمان مكان في تشكيل البرازيل في كأس العالم 2022.

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