تقرير: موناكو يقترب من ضم جناح ليفربول

أصبح تاكومي مينامينو جناح ليفربول قريبا من الانضمام لموناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسب جريدة ذا تايمز.

الياباني الدولي يحظى باهتمام 5 أندية للحصول على خدماته هذا الصيف حسب التقارير.

وذكر تقرير ذا تايمز أن موناكو هو أقرب الأندية لضم مينامينو، وفرصته أقوى من الفرق الـ4 الأخرى.

وأوضح التقرير أن موناكو لن يجد أي صعوبة في دفع المبلغ الذي يطلبه ليفربول، 17 مليون جنيه إسترليني (20 مليون يورو)، بعد رحيل لاعبه أوريليان تشواميني إلى ريال مدريد في صفقة بلغت نحو 100 مليون يورو.

ليفربول على استعداد للسماح للياباني الدولي بالرحيل هذا الصيف وسط اهتمام قوي من أندية ليدز يونايتد وساوثامبتون وولفرهامبتون وفولام من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى موناكو الفرنسي.

ويتواجد يوسوكي أكياما وكيل مينامينو حاليا في أوروبا لعقد اجتماعات مع هذه الأندية حيث يتطلع إلى إنهاء صفقة موكله الجديدة في أقرب فرصة.

ويحرص جيسي مارش مدرب ليدز يونايتد على ضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بعد أن عملا معا بنجاح في صفوف لايبزيج.

فيما يود ساوثامبتون أيضًا أن يعود مينامينو إلى سانت ماري بعد أن لعب معهم على سبيل الإعارة خلال النصف الثاني من موسم 2021-22.

وهناك اهتمام من ولفرهامبتون والصاعد حديثا فولام.

ولعب الياباني 24 مباراة في الموسم المنصرم، وسجل 10 أهداف.

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