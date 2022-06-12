بايرن ينجح في ضم موهبة أياكس

نجح بايرين ميونيخ في حسم صفقة جديدة من صفوف أياكس امستردام بعد أيام من إعلان التعاقد الرسمي مع المغربي نصير مزراوي.

ووصل ريان جرافنبرخ لاعب أياكس إلى ميونيخ ليخضع للكشف الطبي قبل أن يوقع عقود انضمامه إلى بايرن، حسب قناة SPORT1 الألمانية.

وقال حسن صالح حميديتش مدير بايرن في تصريحات لجريدة بيلد: "لقد وقع ريان لنا، أكملنا الصفقة ونحن سعداء جدا بوجوده معنا".

وأضاف "إنه أحد أكبر المواهب في أوروبا، كل الأندية الكبرى كانت تحاول ضمه".

لم يعلن النادي الصفقة عبر موقعه، لكن لاعب أياكس وقع على عقد يربطه بالبافاري لمدة 5 سنوات حتى عام 2027، حسب بيلد.

من جهته، قال ريان لجريدة بيلد "بايرن فريق كبير. أعتقد أنه يجب عليك الفوز بألقاب كثيرة هنا. وهذا ما أتوقعه".

وأتم "أنا سعيد لوجودي هنا في ميونيخ الآن".

وأعلن بايرن التعاقد مع نصير مزراوي حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع أياكس بنهاية الموسم الحالي.

جرافنبرخ صاحب الـ20 عاما أسهم في تتويج أياكس بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ36 في تاريخه.

وشارك اللاعب الذي يجيد في مركزي الدفاع والوسط خلال الموسم في 42 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6.

يذكر أن بايرن أعلن تمديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير البالغ من العمر 36 عاما حتى صيف 2024.

فيما يرغب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في خوض تجربة جديدة وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

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