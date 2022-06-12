رئيس المصري بالسلوم: الأهلي بمن حضر والمباراة فرصة لاكتشاف مواهب فريقنا

الأحد، 12 يونيو 2022 - 11:06

كتب : FilGoal

المصري بالسلوم

يرى رمضان ناجي رئيس نادي المصري بالسلوم أن مباراة فريقه ضد الأهلي فرصة لاكتشاف مواهب لاعبيه.

ويلعب المصري بالسلوم ضد الأهلي مساء اليوم، في دور الـ32 لكأس مصر.

وقال رمضان ناجي عبر قناة الحياة: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني لما قدموه من أداء في دوري الدرجة الثانية".

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وبسؤاله عن غيابات الأهلي قال: "الأهلي بمن حضر ولا غيابات تؤثر فيه ويمتلك قطاع ناشئين مميز ولاعبين مميزين".

وواصل "سنلعب للدفاع عن نادينا وعن اسم محافظة مطروح وسنركز جيدا في المباراة لأن مثل هذه المواجهات تساعد في اكتشاف المواهب وفريقنا يضم مجموعة واعدة من اللاعبين".

وأكمل "الفريق سيبذل كل ما يملك من جهد للظهور بشكل مميز في المباراة وتشريف محافظة مطروح".

وأتم تصريحاته "شعرنا بالسعادة عندما أوقعتنا القرعة في مواجهة الأهلي لأنها مباراة ضد فريق صاحب شعبية كبيرة في الوطن العربي".

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