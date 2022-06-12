وزير الرياضة عن قرارات اتحاد الكرة: ليست من شأني.. وفرت سبل الدعم ولكن لن أدير بنفسي

أبدى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عدم رضاه عن قرارات اتحاد كرة القدم، ولكنه اعتبرها مسؤوليته ومسؤولية الجمعية العمومية.

وقال الوزير في تصريحاته لقناة صدى البلد عن رحيل المدرب السابق للمنتخب كارلوس كيروش: "هذا لا يرضي أحد. لا أحد يسمع الكلام. هناك مجلس إدارة أتى باختيار الجمعية العمومية، حاولنا دعمه وتوفير سبل الاستدامة (للمدرب)، ولكن اتحاد الكرة أخذ قراره وهو المسؤول عنه".

وأضاف "كان هناك مدير فني بسيرة ذاتية كبيرة وخلال 6 أشهر صنع شكلا مختلفا للإدارة، كان يجب الاستمرار في ذلك. الجزء المالي يمكننا تأمينه، ونحن ندعم دائما من هذه الناحية".

وأوضح "نحن ندعم اتحاد الكرة ولكن عليه أن يعمل بشكل جيد. كرة القدم لها طابع خاص، ومن المهم أن يؤدي كل شخص عمله بالشكل الصحيح".

وتابع "لا يجب أن يعمل المسؤول بما يراه ويعرفه فقط، إذا عمل من يدير بهذه الطريقة وأغلق على نفسه ووجهة نظره، فهذه ليست بداية الفشل فقط بل فشل الفشل".

وواصل صبحي "ما شأن الوزير؟ ما الذي يجب أن يفعله؟ وفرت الظروف المناسبة للتطوير ولكني لن أنزل لأدير. لا يوجد تدخل حكومي. نحن نحاسب ماليا ونحاسب على الأداء، ولكن هناك جمعيات عمومية هي صاحبة القول".

واختتم "يجب أن يكون هناك خطط لإدارة المنتخبات، فالأمر لا يجب أن يكون حكرا على أحد. أدعو لمؤتمر قومي كبير لتطوير ومناقشة مشاكل كرة القدم".

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