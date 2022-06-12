المدير التنفيذي لـ الأهلي: هل يصر اتحاد الكرة على إنكار الخطأ؟ هذه كارثة

هاجم سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي التصريحات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك على خلفية مؤتمر الأهلي الصحفي وأزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شلبي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "نحن نستند للوائح والقوانين، لا للعواطف ولا الكلام الفضفاض. إقامة هذا المؤتمر كان شيئا اتخذنا القرار بشأنه قبل المباراة أيا تكن نتيجتها سواء الفوز أو الخسارة".

وأضاف "المؤتمر تناول جميع الحقائق وكشف كل ما حدث في هذه الازمة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي والقانون المصري".

وأوضح "الأهلي خاطب اتحاد الكرة بضرورة الحصول على المستندات، موقفنا كان ضعيفا أمام المحكمة الرياضية بسبب مماطلة اتحاد الكرة في إمداد النادي بالخطابات. كنا نعرف أن الأمل ضعيف ولكن يجب أن نقوم بواجبنا تجاه بلدنا وجماهيرنا".

وتابع شلبي "حتى بعد المؤتمر، لا يزال اتحاد الكرة مستمرا في الكلام الفضفاض قائم رغم أن الحقائق واضحة وجلية. كل تصريحات ممثلي الاتحاد الافريقي تؤكد أن مسؤولية تنظيم المباراة وتقديم الطلب تقع على عاتق اتحاد الكرة وليس الأهلي".

وواصل "هل اتحاد الكرة مصر على عدم التصحيح وعدم الاعتراف بالخطأ؟ هذه كارثة".

واختتم المدير التنفيذي "أحد مطالبنا الرئيسية كان لوزارة الرياضة بسرعة إنهاء التحقيقات عبر اللجنة العليا لبحث الشكاوى المتعلقة وإعلان تلك النتائج على الرأي العام من خلال اللجنة القضائية".

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