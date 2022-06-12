مساعد فايلر يوضح حقيقة تواصل الأهلي للتواجد في الجهاز الفني من جديد

الأحد، 12 يونيو 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

ديفيد سيزا مدرب عام الأهلي مع أليو ديانج

أوضح ديفيد سيزا مساعد رينيه فايلر المدير الفني السابق لـ الأهلي حقيقة عودته من جديد للتواجد مع الأحمر.

وقال ديفيد سيزا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لم يحدث أي تواصل مع الأهلي في الفترة السابقة للعمل من جديد في الجهاز الفني".

وأضاف "تشرفت بالعمل في الأهلي وكانت فترة رائعة ولكن لم يحدث أي تواصل في الفترة الأخيرة".

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وواصل عن ما يقدمه موسيماني في الأهلي " فاز مع الأهلي بلقبين في دوري أبطال إفريقيا وهذا هو الأهم بجانب المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين وخسر النهائي الثالث في ظروف صعبة".

وعاد موسيماني إلى القاهرة مساء اليوم السبت ليشرف على الفريق في مواجهة المصري بالسلوم غدا.

ويجتمع المدرب مع محمود الخطيب رئيس النادي وياسين منصور رئيس شركة الكرة.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الاجتماع يشهد مناقشة المدرب الجنوب إفريقي في الأمور الفنية والإدارية لفريق الكرة ومستقبله مع الأهلي.

ويستكمل الاجتماع الحالي، الاجتماع الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي ولم ينته نظرا للحالة الصحية لموسيماني.

وتم الاجتماع حينها بالفيديو نظرا لتواجد موسيماني في المغرب لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمدربين الأفارقة.

ووصلت مويرا ثلاجالي زوجة ووكيلة أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أمس إلى القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مويرا لن تحضر الاجتماع إلا إن طلب مجلس الإدارة حضورها.

لكن مويرا ستتواجد في القاهرة لدعم موسيماني قبل الاجتماع وبحث بنوده والتي ينتظر بيتسو ووكيلته التعرف عليها بعد ذلك.

ويلعب الأهلي غدا الأحد الجاري ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر.

ثم يواجه إيسترن كومباني يوم 15 من الشهر ذاته، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

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