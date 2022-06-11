دوري الأمم الأوروبية - تعادل هولندا وبولندا.. وتعادل قاتل لـ ويلز مع بلجيكا

السبت، 11 يونيو 2022 - 22:44

كتب : FilGoal

منتخب هولندا

انتزع منتخب ويلز التعادل من ضيفه منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لمجموعات المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

سجل منتخب ويلز هدف التقدم في الدقيقة الخامسة بواسطة إيثان أمبادو، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 38 حل آرون رامسي لاعب أرسنال ويوفنتوس السابق ورينجرز حاليا على حساب جو ألين بداعي الإصابة.

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هدف بلجيكا أتى في الدقيقة 51 بتوقيع يوري تيليمانس لاعب وسط ليستر سيتي بعد تمريرة من ميشي باتشواي.

وفي الدقيقة 87 سجل برينان جونسون هدف التعادل لمنتخب ويلز بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء.

النتيجة منحت ويلز النقطة الأولى بعد خسارتين أمام بولندا وهولندا، فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثاني بـ 4 نقاط، إذ خسر أمام هولندا 4-1، وسحق بولندا 6-1.

على الجانب الآخر تعادل منتخب هولندا مع ضيفه منتخب بولندا بهدفين لكل فريق.

سجل ماتي كاش ظهير أستون فيلا هدف بولندا الأول في الدقيقة 18، ثم أضاف بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وكان هدف كاش هو هدفه الدولي الأول في 6 مشاركات بقميص بولندا.

وفي الدقيقة 51 قلص دافي كلاسين الفارق بعد تمريرة من دالي بليند، فيما أدرك دينزل دومفريس التعادل في الدقيقة 54، بعد تمريرة حاسمة من ممفيس ديباي.

وفي الدقيقة 91 أهدر ديباي لاعب برشلونة ركلة جزاء كان من شأنها منح هولندا الفوز.

بذلك يرفع منتخب هولندا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما يحتل منتخب بولندا المركز الثالث بـ 4 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن بلجيكا الثاني.

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