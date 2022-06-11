كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد هيثم كمال

السبت، 11 يونيو 2022 - 22:04

كتب : هاني العوضي

هيثم كمال - الاتحاد السكندري ضد الزمالك

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن تجديد تعاقد هيثم كمال لاعب ارتكاز فريق كرة السلة ومنتخب مصر.

ويمتد العقد الجديد لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

ووافق هيثم كمال على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي جمعته برئيس النادى محمد مصيلحى ولجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى وحازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة.

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وتم الاتفاق في هذه الجلسة على كافة تفاصيل تجديد التعاقد و الذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2024-2025.

ويسعى الاتحاد السكندري لتمديد عقود العناصر الأساسية ونجوم الفريق لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه قال اللاعب إنه أحد أبناء هذا النادي العريق، معربا عن سعادته بتجديد تعاقده مع سلة زعيم الثغر، ومؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده هو ورفاقه من نجوم الفريق لإسعاد جماهير الاتحاد.

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