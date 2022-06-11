كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع خالد عبد الناصر

السبت، 11 يونيو 2022 - 21:39

كتب : إبراهيم رمضان

خالد عبد الناصر

أعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع خالد عبد الناصر لاعب فريق طنطا لكرة السلة.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للزمالك خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويعد خالد عبد الناصر من أبرز لاعبي كرة السلة المصرية بحسب وصف الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

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ويأتي التعاقد مع عبد الناصر في إطار خطة إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

وبدأ الزمالك ملف كرة السلة بالتخلي عن الأمريكي ويل فويجت الذي قاد الأبيض في النصف الثاني من الموسم، معلنا التعاقد مع أحمد مرعي مدرب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق.

وتحدث عمر هشام لاعب الزمالك لـ FilGoal.com عن المدرب السابق فويجت، حيث قال إنه كان يثق في المحترفين وإن المصريين ظلموا معه. (طالع التفاصيل)

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