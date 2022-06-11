كرة يد - يحيى خالد يخسر نهائي الدوري المجري في الثانية الأخيرة
السبت، 11 يونيو 2022 - 21:21
كتب : محمد سمير
في اللحظات الأخيرة وبالسيناريو الأكثر قسوة، خسر فريق فيزبريم نهائي الدوري المجري لكرة اليد أمام سزيجيد.
وكان فيزبريم الذي يلعب في صفوفه يحيى خالد، قد فاز ذهابا بنتيجة 29-28 خارج ملعبه.
مباراة الإياب انتهت في الثانية الأخيرة بالهدف رقم 30، ليفوز سزيجيد خارج الديار 30-29.
ورغم تساوي مجموع المباراتين، إلا أن سزيجيد سجل أهداف أكثر خارج أرضه، ليفوز بالدوري بفضل هذه القاعدة.
وتأهل الفريقان للعب المباراة النهائية بنظام الذهاب والعودة، بعد أن احتل فيزبريم صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن سزيجيد الثاني.
ويخوض فيزبريم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الثامن عشر من يونيو الجاري ضد لومزا فيف كيلسي البولندي، بينما يلعب كييل الألماني وبرشلونة الإسباني على الناحية الأخرى.
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