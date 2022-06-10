تقرير: يونايتد يستهدف جواو فيليكس.. وأتليتكو يغلق باب رحيله

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - مانشستر سيتي - جواو فيليكس

يستهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع جواو فيليكس صانع ألعاب أتليتكو مدريد هذا الصيف بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

صاحب الـ22 عاما انضم لصفوف أتليتكو مدريد صيف 2019 مقابل 126 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن مانشستر يونايتد تواصل مع أتليتكو مدريد بشأن الحصول على خدمات الشاب البرتغالي.

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وأضافت أن الهولندي إيريك تين هاج المديرالفني الجديد لمانشستر يونايتد طلب من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع فيليكس، لكن رد النادي الإسباني كان قاطعا برفضه التخلي عن اللاعب.

جواو فيليكس شارك خلال الموسم الحالي مع أتليتكو مدريد في 35 مباراة سجل أهداف 10 وصنع 6 آخرين.

وعلى المستوى الدولي لعب جواو فيليكس 23 مباراة بقميص المنتخب البرتغالي وسجل 3 أهداف.

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