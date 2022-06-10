أخيرا.. برشلونة يجدد عقد بطل الريمونتادا

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

سيرجي روبرتو لاعب برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد لاعبه الإسباني سيرجي روبرتو بعد نهاية مدته الموسم المنقضي.

سيرخي روبيرتو

النادي : برشلونة

برشلونة

ويأتي تعاقد برشلونة مع سيرجي روبرتو لمدة موسم واحد فقط أي ينتهي تعاقده في صيف 2023.

وشهدت عملية تجديد عقد روبرتو بعض التأخر بسبب رغبة برشلونة في تخفيض راتب اللاعب بنسبة 50% بحسب ما كشفت "موندو ديبورتيفو" في وقت سابق.

ولكن أخيرا، قرر روبرتو البقاء على اقتناعه بمشروع المدرب تشافي هيرنانديز، وبالتالي تأقلم اللاعب مع الشروط الجديدة.

بطل ريمونتادا

روبرتو يحظى بمكانة كبيرة عند مشجعي برشلونة بعد هدفه الشهير في شباك باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2016-17 والتي حقق الفريق الكتالوني خلالها ريمونتادا (6-1) وصعد لربع نهائي المسابقة.

وشارك سيرجي روبرتو مع برشلونة خلال الموسم المنصرم في 12 مباراة فقط وتمكن خلاله من تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد.

وعاني اللاعب صاحب الـ 30 عاما من إصابة أبعدته عن الملاعب من شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت مشاركته الأخيرة مع برشلونة أمام رايو فايكانو في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

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برشلونة سيرجي روبرتو باريس سان جيرمان
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