تليجراف: الدوري الإنجليزي يخطط لتغيير اللوائح من أجل مرضى عمى الألوان

الخميس، 09 يونيو 2022 - 21:32

كتب : FilGoal

هدف لويس دياز مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يخطط دوري كرة القدم الإنجليزي مطالبة أعضائه بالتصويت بشأن تخفيف القيود على الملابس التي يمكنهم ارتداؤها خلال المباريات على أرضهم.

وتأتي هذه المبادرة من أجل المصابين بعمى الألوان من اللاعبين والحكام والمشجعين الذين يجدون صعوبة بالغة في تحديد الألوان الثلاثة: الأحمر والأخضر والأزرق.

تسع مناسبات عانى فيها المصابون بعمى الألوان بحسب مؤسسة "Color Blind Awareness" الخيرية بسبب اجتماع اثنين من تلك الألوان معا في مباراة خلال الموسمين الماضيين.

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وعاد السبب الرئيسي إلى لوائح الدوري الإنجليزي التي تنص على أن يجب على الأندية ارتداء أطقمها الأساسية أثناء كل مباراة على أرضها باستثناء واحدة في كل موسم يُسمح لها فيها بارتداء الزي البديل.

وبحسب صحيفة "تليجراف" الإنجليزية فإن رابطة الدوري الإنجليزي تسعى لمناقشة هذه اللائحة وتعديلها خلال المؤتمر الصيفي السنوي الجمعة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن التصويت يأتي بعد مراجعة إرشادات الدوري حول عمى الألوان في كرة القدم والتي تم وضعها بالاشتراك مع اتحاد كرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويتناول الدوري الإنجليزي الممتاز هذه المشكلة على وجه التحديد في كتاب قواعده ويقول إنه يجب على الأندية ارتداء أطقم توفر تباينًا كافيًا للاعبين المصابين بعمى الألوان وحكام المباريات والمتفرجين.

قمة الدوري الإنجليزي من بينهم

بحسب مؤسسة "Color Blind Awareness" الخيرية فإن إحدى المباريات التي عانى فيها المصابون بعمى الألوان كانت بين ليفربول ومانشستر يونايتد، يناير 2021 بين ليفربول ومانشستر يونايتد عندما ارتدى الأخير الأخضر الداكن.

بالإضافة إلى مباراتين أخيرتين كانت أرسنال ضد ليستر سيتي ومانشستر سيتي ضد واتفورد حيث ارتدى الفريقان الضيفان قميص التغيير على الرغم من عدم وجود مواجهة واضحة. بألوان منازلهم.

وقالت كاثرين ألباني وارد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية: "أخبار رائعة ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام ليس فقط لصالح مئات الآلاف من مصابي عمى الألوان، ولكن أيضًا هؤلاء اللاعبين المصابين بعمى الألوان".

وأضافت "إحصائيا هناك لاعبًا واحدًا على الأقل من كل فرقة ذكور مصاب بعمى الألوان، هذه التغييرات ستحسن الأداء العام للفرق، وسيكون ذلك في صالح الجميع".

وأتمت "نرى تغييرات تدريجية في لوائح أطقم الرياضة عبر مختلف الرياضات. نأمل أن تحذو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على هذا النهج خاصة وأننا نعلم أن هناك لاعبين مصابين بعمى الألوان في المسابقة".

ليست وليدة اللحظة

مراعاة مصابي عمى الألوان ليست وليدة اللحظة في الملاعب الكروية، واكنت رابطة الدوري الإيطالي للدرجة الأولى الصيف الماضي قد منعت أغلب أندية من ارتداء الملابس الخضراء من أجل ذلك.

وفي أكتوبر الماضي أصدر مسؤولو بطولة العالم عن خططهم من أجل منع ويلز وأيرلندا من ارتداء مجموعاتهما الحمراء والخضراء أثناء اللعب مع بعضهما البعض بحلول كأس العالم 2027.

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