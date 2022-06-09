رغم التعادلين.. مدرب الإسماعيلي يعدد مكاسب المباراتين الوديتين

الخميس، 09 يونيو 2022 - 20:28

كتب : بسام أبو بكر

الإسماعيلي ضد الداخلية - مباراة ودية

تحدث أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي عن فوائد المباراتين الوديتين الأخيرتين للدراويش، وذلك قبل العودة إلى منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال قناوي في تصريحاته لموقع الإسماعيلي: "الفريق حصد العديد من المكاسب الفنية والبدنية خلال الفترة الحالية من المباراتين الوديتين".

وأضاف "أهم مكاسب الوديات تتمثل في الاطمئنان على جاهزية جميع عناصر الفريق تحسبا لغياب أي عنصر أساسي".

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وأوضح "يأتي ذلك بجانب إشراك أكثر من لاعب بعدة مراكز مثلما حدث مع محمد بيومي ومروان حمدي وعماد حمدي وغيرهم لتحقيق ميزة المرونة التكتيكية ".

وتابع قناوي "أيضا من أهم المكاسب تجهيز العائدين من الإصابة ومتابعة عمليات التأهيل لكل من أحمد مصطفى وعبد الرحمن مجدي".

واختتم "نتطلع لاستغلال فترة التوقف الحالية في الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين خصوصا وأن جدول مباريات الدوري عقب العودة سيكون مضغوطا ولن يكون هناك متسع من الوقت بين المباريات، لذلك يجب أن يكون الجميع في أعلى جاهزية بدنية".

وتعادل الإسماعيلي مع الداخلية والبنك الأهلي بهدف لمثله في الوديتين ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشواره بمنافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ومسابقة الدوري الممتاز.

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