تشكيل إسبانيا – عودة موراتا وبوسكيتس أمام سويسرا

عاد ألفارو موراتا لقيادة هجوم إسبانيا في مواجهة سويسرا بالجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وتحل إسبانيا ضيفة على سويسرا بعد تعادلها أمام البرتغال والتشيك في أول جولتين.

ويبدأ موراتا على حساب راؤول دي توماس، كما يعود سيرخيو بوسكيتس لخط الوسط بدلًا من رودري.

وأجرى لويس إنريكي 8 تغييرات عمومًا على التشكيل الذي تعادل أمام التشيك.

ويستمر أوناي سيمون في حراسة مرمى لاروخا للمباراة الثالثة خلال هذا التوقف الدولي، كما يحافظ بابلو سارابيا وجافي على مكانهما بعد مشاركتهما أمام التشيك.

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – دييجو يورينتي – باو توريس – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – ماركوس يورينتي – جافي

الهجوم: فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا

🚨 OFICIAL | ¡¡ESTE ES EL ONCE DE ESPAÑA!! 👥 Así sale el equipo de @LUISENRIQUE21 para luchar por los tres puntos ante Suiza en la tercera jornada de la de UEFA #NationsLeague. 💪🏼 ¡¡ÁNIMO Y A POR TODAS, EQUIPO!!#VamosEspaña pic.twitter.com/bmZNxtkBY4 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 9, 2022

تشكيل سويسرا:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: سيلفان فيدمر – مانويل أكانجي – إيراي كوميرت – ريكاردو رودريجيز

الوسط: جرانيت تشاكا – ميتشل أيبيشير – ريمو فرويلر

الهجوم: جيردان شاكيري – بريل إيبولو – ستيفن زوبر

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