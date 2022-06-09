رسالة لـ أنشيلوتي؟ هازارد: سأعود لمستوايّ السابق بالمزيد من الدقائق في المباريات

شدد إيدين هازارد لاعب ريال مدريد على قدرته على العودة من جديد إلى مستواه السابق بعدما نالت منه الإصابات فترة زمنية ليست بالقصيرة.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ولم يظهر هازارد الموسم المنقضي مع ريال مدريد سوى 903 دقيقة في جميع المسابقات بعدما فقد مقعده الأساسي في تشكيل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني.

ويشارك المهاجم البلجيكي في الوقت الحالي مع منتخب بلاده في بطولة دوري الأمم الأوروبية الجارية.

وقال هازارد في تصريحات لـ RTL عقب مباراة بلجيكا وبولندا: "لطالما قلت ذلك، سأعود إلى ما كنت عليه من خلال لعب المزيد من المباريات والدقائق".

وأتم "أتيحت لي الفرص للتسجيل، لكنني للأسف لم أنجح، لنرى المرة القادمة".

وسحق منتخب بلجيكا ضيفه بولندا بسداسية مقابل هدف في منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وحصد منتخب بلجيكا أول 3 نقاط له في المجموعة التي تضم أيضا ويلز وهولندا.

اقرأ أيضا:

إقالة هيكتور كوبر

وكيلة موسيماني تكشف حقيقة إضافة أفراد لجهازه

كواليس مؤتمر السبت للأهلي

تصريح قوي من ديانج

صفقة مدوية في كرة السلة المصرية