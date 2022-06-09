تقرير أرجنتيني: بوكا جونيورز سيحقق حلم مشجعه المخدوع

الخميس، 09 يونيو 2022 - 19:41

كتب : FilGoal

أنطونيو مشجع بوكا جونيورز

منعت تذكرة مزورة أنطونيو مشجع بوكا جونيورز من مشاهدة فريقه المفضل من أرض الملعب لأول مرة في حياته، وتقدم النادي الأرجنتيني بدعوة لتعويضه.

أنطونيو مواطن أرجنتيني من لاريوخا اشترى تذكرة لحضور مباراة بوكا جونيورز ضد فيرو أويستي في كأس الأرجنتين، لأول مرة في حياته.

العجوز عند اقترابه من بوابة الملعب، منعته الشرطة بداعي شراءه تذكرة مزورة.

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والتقطت ابنته صورا له وهو حزينا وعلى وشك البكاء خارج الملعب بعدما تعرض للخداع أثناء شركة التذاكر، ونشرت الصور مع توضيح عبر "فيسبوك".

وقالت عبر حسابها: "إنهم لا يعرفون كم أنا عاجزة، لرؤية والدي يبكي بسبب العار الذي حدث عندما أخبرته الشرطة أنه لا يستطيع الدخول لأن التذاكر كانت مزورة، قبل دقائق كان سعيدا وأخبرنا أنه يستطيع يرقد الآن بسلام لأنه سيحقق حلمه. بيعت له تذكرة مزورة ولم يتمكن من دخول الملعب. سيطرت الشرطة على جميع المداخل ولكن هناك أوغاد في كل مكان".

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انتشر الأمر سريعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، تواصل مسؤولو النادي الأرجنتيني مع أسرته ودعوهم لمشاهدة مباراة الفريق ضد تيجري في الدوري الأرجنتيني على ملعب لا بومبونيرا.

وظهر أنطونيو متأثرا في فيديو يعبر فيه عنه سعادته من تحقيق حلمه قائلا: "أشكركم من كل قلبي، سأحقق حلم طفولتي، لأنني كنت من مشجعي بوكا منذ أن كان عمري أربع سنوات، وسأشعر أنني بحالة جيدة. رغم ما حدث هنا، لكنني أشكركم جميعا، من أعماق قلبي".

وسيلتقي بوكا جونيورز مع تيجري على ملعب لا بومبونيرا في السادس عشر من الشهر الجاري بالجولة الثالثة من الدوري الأرجنتيني.

وفاز بوكا جونيورز في ثمن نهائي كأس الأرجنتيني خارج ملعبه بهدف دون رد.

وافتتح الأصفر والأزرق موسمه المحلي بالفوز على أرسنال ساراندي بنتيجة 2-1.

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