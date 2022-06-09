تقرير أرجنتيني: بوكا جونيورز سيحقق حلم مشجعه المخدوع

منعت تذكرة مزورة أنطونيو مشجع بوكا جونيورز من مشاهدة فريقه المفضل من أرض الملعب لأول مرة في حياته، وتقدم النادي الأرجنتيني بدعوة لتعويضه.

أنطونيو مواطن أرجنتيني من لاريوخا اشترى تذكرة لحضور مباراة بوكا جونيورز ضد فيرو أويستي في كأس الأرجنتين، لأول مرة في حياته.

العجوز عند اقترابه من بوابة الملعب، منعته الشرطة بداعي شراءه تذكرة مزورة.

والتقطت ابنته صورا له وهو حزينا وعلى وشك البكاء خارج الملعب بعدما تعرض للخداع أثناء شركة التذاكر، ونشرت الصور مع توضيح عبر "فيسبوك".

وقالت عبر حسابها: "إنهم لا يعرفون كم أنا عاجزة، لرؤية والدي يبكي بسبب العار الذي حدث عندما أخبرته الشرطة أنه لا يستطيع الدخول لأن التذاكر كانت مزورة، قبل دقائق كان سعيدا وأخبرنا أنه يستطيع يرقد الآن بسلام لأنه سيحقق حلمه. بيعت له تذكرة مزورة ولم يتمكن من دخول الملعب. سيطرت الشرطة على جميع المداخل ولكن هناك أوغاد في كل مكان".

انتشر الأمر سريعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، تواصل مسؤولو النادي الأرجنتيني مع أسرته ودعوهم لمشاهدة مباراة الفريق ضد تيجري في الدوري الأرجنتيني على ملعب لا بومبونيرا.

وظهر أنطونيو متأثرا في فيديو يعبر فيه عنه سعادته من تحقيق حلمه قائلا: "أشكركم من كل قلبي، سأحقق حلم طفولتي، لأنني كنت من مشجعي بوكا منذ أن كان عمري أربع سنوات، وسأشعر أنني بحالة جيدة. رغم ما حدث هنا، لكنني أشكركم جميعا، من أعماق قلبي".

😍 Nos vamos a dormir felices. Antonio les agradece a todos por ayudar a cumplir su sueño de conocer la Bombonera. Aguante Boca. pic.twitter.com/CycFGDbEP0 — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) June 9, 2022

وسيلتقي بوكا جونيورز مع تيجري على ملعب لا بومبونيرا في السادس عشر من الشهر الجاري بالجولة الثالثة من الدوري الأرجنتيني.

وفاز بوكا جونيورز في ثمن نهائي كأس الأرجنتيني خارج ملعبه بهدف دون رد.

وافتتح الأصفر والأزرق موسمه المحلي بالفوز على أرسنال ساراندي بنتيجة 2-1.

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