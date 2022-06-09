تشكيل البرتغال – كوستا يعود لحراسة المرمى.. وجوتا يستمر كأساسي أمام التشيك
الخميس، 09 يونيو 2022 - 19:28
كتب : FilGoal
عاد دييجو كوستا حارس بورتو لحراسة مرمى البرتغال أمام التشيك، فيما استمر ديوجو جوتا كأساسي.
أعلن فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال عن تشكيل بلاده لمواجهة التشيك بعد قليل في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أمم أوروبا.
تشكيل البرتغال شهد عودة دييجو كوستا لحراسة المرمى بعدما لعب أمام إسبانيا ثم جلس احتياطيا أمام سويسرا.
من جهة أخرى، استمر ديوجو جوتا كأساسي للمباراة الثانية على التوالي، فيما يقود كريستيانو رونالدو الهجوم.
وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:
حارس: دييجو كوستا.
الدفاع: جواو كانسيلو – بيبي – دانيلو – رافاييل جويريرو.
الوسط: روبن نيفيز – بيرناردو سيلفا – ويليام كارفاليو.
الهجوم: جونسالو جيديش – ديوجو جوتا – كريستيانو رونالدو.
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