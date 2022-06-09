تصفيات أمم إفريقيا – ديانج يقضي على أحلام جنوب السودان.. والكاميرون تهزم بوروندي

قاد أليو ديانج منتخب مالي لتخطي عقبة جنوب السودان فيما فاز المنتخب الكاميروني على منافسه البوروندي ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وحقق المنتخب المالي الفوز على جنوب السودان 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

كيكي كوياتيه سجل الهدف الأول لمنتخب جنوب السودان بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29 من الشوط الأول.

وعدل محمد كمارا النتيجة للمنتخب المالي في الدقيقة 59 من عمر المباراة فيما حصل إبراهيما كونيه على البطاقة الحمراء في الدقيقة 78.

وسجل سايكو كوياتيه الهدف الثاني للمنتخب المالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأنهى أليو ديانج نجم الأهلي أحلام منتخب جنوب السودان وسجل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وسجل ديانج هدفه الدولي الثاني بعد أن هز سابقًا شباك تونس.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب المالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة متفوقا على الكونغو وجامبيا بـ 3 نقاط فيما ظل منتخب جنوب السودان في المركز الأخير بدون نقاط.

في المقابل حقق المنتخب الكاميروني الفوز على منافسه البوروندي بهدف دون ضمن مباريات المجموعة.

وسجل توكو إيكامبي هدف اللقاء الوحيد للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وبهذا الفوز حصد منتخب الكاميرون النقاط الثلاث الأولى في صدارة المجموعة الثالثة فيما توقف رصيد منتخب بوروندي عند نقطة وحيدة متساويا مع منتخب نامبيا الذي يستعد لمواجهة كينيا.

يذكر أن منتخبي الكاميرون ونامبيا خاضا مباراة واحدة فيما لعب منتخب بوروندي مباراتين وسيخوض المنتخب الكيني أولى مبارياته أمام نامبيا.

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