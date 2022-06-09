في الجول يكشف - ملفات على مائدة جلسة إدارة الأهلي مع موسيماني

لن تناقش إدارة النادي الأهلي فكرة رحيل بيتسو موسيماني مدرب الفريق، ولكن الجلسة مع المدرب ستكون لأسباب أخرى.

حسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الأهلي لم ولن تناقش فكرة رحيل بيتسو موسيماني عن الفريق بالوقت الحالي، والمدرب مستمر في عمله.

ورغم ما أثير عن حدوث خلافات في وجهات النظر بين المدرب والإدارة مؤخرا، فإن إدارة الأهلي تضع في الاعتبار، عامل ضغط الوقت والمباريات الهامة المقبلة للفريق، ما جعلهم يستبعدوا فكرة المساس بأي من أفراد الجهاز الفني بالوقت الحالي.

FilGoal.com علم بأن جلسة الإدارة مع موسيماني والمقرر عقدها فور عودته من المغرب، ستشهد مناقشات بين الطرفين حول إمكانية دخول أفراد أعضاء جدد على الجهاز الفني، مع وضع رؤية جديدة للفريق بخطة مشتركة مع الإدارة ولجنة التخطيط وشركة الكرة.

إدارة الأهلي كانت قد عقدت جلسة مع موسيماني يوم الثلاثاء عبر تقنية zoom، قبل أن يعلن النادي عن استكمال الجلسة مع المدرب الجنوب إفريقي يوم الجمعة فور عودته من المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهات هامة خلال الفترة المقبل، بداية من لقاء إيسترن كومباني المؤجل في الدوري، والذي سيخوضه دون بعض اللاعبين الدوليين مع المنتخب، مرورا بلقاء المصري بالسلوم في كأس مصر، وصولا للقمة أمام الزمالك يوم ١٩ يونيو الجاري.

ومن المنتظر أن تتحكم المباريات الثلاث في سريان الأمور داخل النادي وتثبيت قرار الإدارة بالإبقاء على الجهاز الفني حتى نهاية الموسم من عدمه.

كان النادي الأهلي قد أعلن تجديد عقد بيتسو موسيماني قبل فترة لمدة موسمين مقبلين.

وخسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤخرا أمام الوداد بهدفين، ليخسر اللقب بعد تتويجين متتاليين.

ونجح بيتسو موسيماني في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي مرتين ووصل إلى النهائي ثلاث مرات لكنه خسر النهائي الأخير أمام الوداد.

كما نجح المدرب الجنوب إفريقي في حصد لقب السوبر الإفريقي مرتين أمام كل من نهضة بركان والرجاء المغربيين، وفاز بكأس مصر مرة واحدة.

وتوج موسيماني بالميدالية البرونزية مرتين في منافسات كأس العالم للأندية مع الأهلي.

ويتواجد موسيماني في المغرب بسبب حضور دورة تدريبية من تنظيم الاتحاد الدولي "فيفا".

وتلقى موسيماني دعوة للمشاركة في الدورة التدريبية منذ فترة وعرض الأمر على إدارة الأهلي التي وافقت على حضوره، خاصة أن الدورة تأتي خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.

وكانت مويرا ثلاجالي زوجة ووكيل أعمال موسيماني قد صرحت في حوار مطول مع قناة نيوز رووم أفريكا الجنوب إفريقيا عن علاقة المدرب بالأهلي ومصيره.

وأشارت مويرا إلى أن الأجواء ليست عدائية في الأهلي مع المدرب وأنه نادي كبير يحترم المدرب ولكن هناك بعض السلبية من وسائل الإعلام واللاعبين السابقين وبعض المشجعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وسيكون هناك اجتماع آخر عقب وصول موسيماني إلى مصر لاستكمال المناقشات استعدادا للمرحلة القادمة.

ويلعب الأهلي يوم 12 يونيو الجاري ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر.

ثم يواجه إيسترن كومباني يوم 15 من الشهر ذاته، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

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