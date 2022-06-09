أحمد مرتضى لـ في الجول: سندرس المشاركة في البطولة العربية لليد.. وهدفنا الألقاب ومونديال الأندية

الخميس، 09 يونيو 2022 - 14:03

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - كرة يد

يدرس نادي الزمالك المشاركة في البطولة العربية للأندية بعد قرار الاتحاد العربي لكرة اليد بمشاركة بطل النسخة المقبلة في "السوبر جلوب" كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

وتقام البطولة العربية لأندية اليد خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2022 ويشارك بطلها في كأس العالم للأندية أكتوبر المقبل بالسعودية بعد موافقة الاتحاد الدولي.

وقال أحمد مرتضى المشرف على ألعاب الصالات بنادي الزمالك لـ FilGoal.com: "علمنا بالقرار منذ قليل وسندرس الأمر".

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وأضاف "إذا كانت هناك إمكانية بالمشاركة في البطولة العربية سيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لاتخاذ القرار المناسب".

وشدد عضو مجلس إدارة الزمالك "سنرغب في المشاركة بالتأكيد إذا سنحت لنا الفرصة فهدف النادي دائما هو حصد الألقاب خاصة مع تفوق فريق رجال اليد".

واختتم أحمد مرتضى "اعتدنا على المشاركة في كأس العالم للأندية وسنبحث إمكانية المنافسة في البطولة العربية لحصد لقبها والتأهل للمونديال".

وسبق لنادي الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية في خمس مرات سابقة أخرها النسخة الماضية وحقق وقتها خامس المونديال.

وكانت الميدالية البرونزية أفضل نتائج فريق الزمالك وكان ذلك في نسخة 2010 في المشاركة الأولى تاريخيا للقلعة البيضاء.

وفقد الزمالك فرصة المشاركة في النسخة المقبلة بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، قبل أن يعلن الاتحاد العربي عن مشاركة بطل البطولة العربية في النسخة المقبلة من المونديال.

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