فيروس كورونا يربك منتخب المغرب قبل لقاء جنوب إفريقيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم إصابة بعض أعضاء الجهاز الفني والطبي لمنتخب المغرب بفيروس كورونا قبل لقاء جنوب إفريقيا يوم الخميس.

ويحل منتخب جنوب إفريقيا ضيفا على المغرب ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأفاد الاتحاد المغربي في بيان: "تم إلغاء المؤتمرات الصحفية للمنتخب الوطني داخل القاعات المغلقة ولقاءات المنطقة المختلطة كإجراء احترازي​ استثنائي​ بعد إصابة عدد من افراد الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني بفيروس كورونا".

وأضاف "تم اكتشاف الإصابات عقب المباراة الودية الأخيرة أمام​ منتخب الولايات المتحدة الأمريكية".

وأتم البيان "سيسمح للقنوات التلفزيونية​ الناقلة صاحبة الحقوق بإجراء اللقاءات المختصرة المباشرة داخل أرضية الملعب، بعد نهاية اللقاء، بجانب​ قناة الاتحاد المغربي لكرة القدم على منصة يوتيوب".

وخسر منتخب المغرب على يد الولايات المتحدة بثلاثية نظيفة قبل أيام.

ويستعد أسود أطلس لمواجهتي جنوب إفريقيا وليبيريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار في التوقف الدولي الجاري.

ويتواجد المغرب في المجموعة السادسة من المونديال رفقة بلجيكا وكندا وكرواتيا.

طالع أيضا:

تصريح قوي من صلاح لمجلة فرانس فوتبول

الأزمة تشتغل.. الاتحاد يعلن ضم أنس أسامة نجم سلة الزمالك

هذه هي ملفات جلسة إدارة الأهلي مع موسيماني

موقف يد الزمالك من المشاركة في البطولة المؤهلة لمونديال الأندية