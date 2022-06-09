تيلجراف: تشيلسي يخطط للتعاقد مع سترلينج

الخميس، 09 يونيو 2022 - 15:14

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - ريال مدريد

يخطط تشيلسي للتعاقد مع رحيم سترلينج جناج مانشستر سيتي هذا الصيف وفقا لصحيفة تليجراف.

وينتهي عقد سترلينج مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي مهمتم بالتعاقد مع ستريلنج لتدعيم حطه الهجومي الموسم المقبل.

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وأضافت أن مانشستر سيتي لا يمانع رحيل سترلينج مقابل الحصول على عرض مالي مناسب.

وأشارت إلى أن صاحب الـ27 عاما يحظى باهتمام ريال مدريد أيضا ولكن تشيلسي الأكثر جدية ورغبة في حسم الصفقة.

سترلينج شارك خلال الموسم الحالي في 47 مباراة سجل 17 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات.

يذكر أن تشيلسي أعلن نهاية الشهر الماضي في بيان رسمي عن اكتمال عملية بيع النادي إلى شركة كليرليك كابيتال وشركة تود بويلي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

واختتم تشيلسي منافسات الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي بالمركز الثالث برصيد 74 نقطة.

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