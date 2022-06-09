موندو: جلسة تحسم مصير برناردو مع سيتي.. وبرشلونة يترقب

الخميس، 09 يونيو 2022 - 13:38

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي × بيرنلي

يعقد برناردو سيلفا جلسة مع مانشستر سيتي للحديث عن مستقبله بالموسم المقبل بحسب "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويرتبط لاعب الوسط البرتغالي بعقدا مع سيتي حتى يونيو 2025.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برناردو سيعقد جلسة مع سيتي لمناقشة رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

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وأضافت أن سيلفا لديه أمر شخصي يجبره على الرحيل عن صفوف بطل الدوري الإنجليزي ولكن بالتراضي حيث يكن البرتغالي احتراما كبيرا لفريق المدرب بيب

جوارديولا.

وأشارت إلى أن برشلونة يراقب موقف سيلفا حيث يعتبره الحل الأمثل لتعويض رحيل فرينكي دي يونج الذي يملك عرضا مغريا من مانشستر يونايتد.

في المقابل ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مانشستر سيتي حدد 100 مليون يورو لفتح الحديث عن رحيل برناردو سيلفا وأن هذا المبلغ يفوق إمكانيات برشلونة بكثير.

ويملك برناردو سيلفا الرغبة في الانتقال لصفوف برشلونة خاصة مع ارتباطه مؤخرا بفتاة تفضل العيش في إسبانيا عن البقاء في إنجلترا.

وشارك سيلفا مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي.

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